Corinne Cahen will ihren Posten als Ministerin noch voraussichtlich diese Woche niederlegen

Die Ministerin für Familie, Integration, aber auch die Großregion, Corinne Cahen (DP), wird diese Posten niederlegen – wie sie dem Tageblatt gegenüber am Montag bestätigte. Denn: Bei den Gemeindewahlen am Sonntag kommt sie aus dem Stand heraus auf 11.328 Stimmen. Damit liegt sie zwar hinter der aktuellen Bürgermeisterin und Co-Spitzenkandidatin Lydie Polfer (15.212 Stimmen) und Patrick Goldschmidt (12.410), aber auch vor aktuellen Ratsmitgliedern wie Simone Beissel (11.032), Colette Mart (9.798) oder Sylvia Camarda (9.488).

„Ich werde das Mandat annehmen, das ich von den Wählern bekommen habe. Noch wahrscheinlich diese Woche werde ich dafür den Ministerposten abgeben“, erklärte die liberale Politikerin. Wie das Innenministerium bestätigt, muss eine Ministerin oder ein Minister dieses Mandat nämlich abgeben, wenn ein Einzug ins Rathaus erfolgen soll. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, denn ich war noch nicht in der Gemeindepolitik aktiv“, so Cahen.

Da die Koalitionsverhandlungen in der Hauptstadt erst noch geführt werden, kann die Politikerin noch nicht sagen, für welchen Bereich sie am „Knuedler“ Verantwortung übernehmen wird. Eines ist allerdings klar: „Der Posten der Bürgermeisterin steht nicht zur Diskussion.“ Abschließend weist die Noch-Ministerin darauf hin, dass es nicht ihre Entscheidung sei, wer ihre Nachfolge in der Regierung übernehmen wird.