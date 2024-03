Das traditionelle Panini-Stickeralbum fällt für die Fußball-Europameisterschaft 2024 weg. Damit geht eine vier Jahrzehnte alte Ära nun zu Ende. Ein Stickeralbum wird es aber auch dieses Mal geben, allerdings vom Hersteller Topps. Die UEFA ging bereits 2022 eine Partnerschaft mit dem amerikanischen Unternehmen ein. Laut L´essentiel gibt es jedoch noch weitere News. Die Luxemburger Nationalmannschaft soll mit in den Katalog aufgenommen worden sein – ein historischer Moment für die „Rout Léiwen“, schreibt die Zeitung am Montag. Eine Überprüfung dieser Information verlief jedoch bis Redaktionsschluss ohne Erfolg. Die lizenzierte Serie soll ab dem 4. April an allen üblichen Verkaufsstellen erhältlich sein.