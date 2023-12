Am Montag organisiert die Union Cycliste Petingen zum 76. Mal ihr internationales Neujahrsrennen. Auf dem „Hierschtbierg“ werden insgesamt 110 Crosser aus 15 Nationen erwartet. Beim ersten sportlichen „Highlight“ des Jahres dürfen sich die Zuschauer auf ein spannendes Rennen freuen. Neben Vorjahressieger Joshua Dubau und Rekordhalter Marcel Meisen sind drei weitere Fahrer aus den Top 50 der UCI-Rangliste mit von der Partie.

Seit 2016 führt in Petingen kein Weg am siebenfachen deutschen Meister vorbei. Vor knapp einem Jahr war die Siegesserie des 34-jährigen Marcel Meisen zu Ende gegangen. Damals hatte sich Joshua Dubau im Zielanstieg gegen den Belgier Gerben Kuypers durchsetzen können. Der Franzose gehört auch am Montag zu den Topfavoriten.

Für Meisen wird es demnach kein leichtes Unterfangen, seinen siebten Erfolg herauszufahren. Nach seinem 20. Platz beim Weltcup vor knapp zwei Wochen in Namur verpasste der Rekordsieger die Top 10 am Donnerstag beim Superprestige in Diegem (B/C1) als Elfter nur knapp. Dort war der Belgier Lander Loockx zwei Sekunden schneller als Meisen und hatte damit Rang acht belegt. Das beste Weltcup-Resultat gelang dem 26-jährigen Mitfavoriten Anfang Dezember in Flamanville (F) mit Platz 14.

Ein gerngesehener Gast in Petingen ist auch der elffache polnische Meister Marek Konwa. Der 33-jährige Routinier stand in der laufenden Saison bereits acht Mal auf dem höchsten Treppchen und nimmt in der UCI-Rangliste Platz 21 ein. Für einen Platz auf dem Podium kommt auch der amerikanische Vizemeister Scott Funston infrage. Beim Weltcup in Dublin war der 23-Jährige als 16. ins Ziel gekommen.

Aus luxemburgischer Sicht will sich Loïc Bettendorff, der erstmals im Trikot seines neuen Teams Global 6 United unterwegs sein wird, von seiner besten Seite zeigen. Für Ken Conter (Snooze-VSD) geht es beim neunten Lauf des Skoda Cross Cup vor allem darum, ein Maximum an Punkten zu sammeln, um die Gesamtwertung der Rennserie erneut zu seinen Gunsten zu entscheiden. Zwei Wochen vor den Landesmeisterschaften auf dem „Holleschbierg“ wird sich auch Landesmeister Raphaël Kockelmann (Sebmotobikes CX Team) einem Formtest auf der physisch anspruchsvollen Strecke unterziehen. Auch sein Bruder Mathieu (Lotto Kern-Haus) wird sich der internationalen Konkurrenz stellen.

Beim internationalen Wettbewerb der Damen wird Christine Majerus (SD Worx) erstmals seit ihrer Corona-bedingten Zwangspause wieder im Einsatz sein. Ihre Hauptgegnerin auf dem Weg zum fünften Erfolg in Petingen dürfte die Belgierin Xaydee Van Sinaey sein. Bei der letzten Auflage war das 18-jährige Talent Zweite geworden war, hinter Manon Bakker aus den Niederlanden. Teil des 29-köpfigen Starterfeldes sind auch Nina Berton (Ceratizit-WNT), sowie Liv Wenzel und die Geschwister Layla und Maïté Barthels vom Hess Cycling Team. Ab 13.00 Uhr will der Dippacher Rick Meylender seine gute Form im Junioren-Wettbewerb der Kategorie UCI-C2 unter Beweis stellen.