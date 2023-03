Mit dem Rennen Brugge-De Panne, das am Mittwoch stattfindet, richten sich die Blicke der Radsport-Szene in den kommenden Tagen nach Belgien. Dann können sich die Klassikerspezialisten ein letztes Mal testen, bevor am 2. April mit der Flandern-Rundfahrt ein großes Highlight wartet. Dann wollen auch die Luxemburger glänzen – vier werden die Klassiker insgesamt in Angriff nehmen.

Traditionell richten sich die Blicke nach dem ersten Monument der Saison nach Belgien. Am Mittwoch eröffnet Brugge-De Panne die Klassiker-Saison so richtig. Wie gewohnt eng hintereinander getaktet werden die Klassiker-Spezialisten erst um den Sieg bei Rennen in Belgien kämpfen, bevor die Szene in Frankreich bei Paris-Roubaix, dann beim Amstel Gold Race in den Niederlanden haltmacht – den klassischen Abschluss der Kampagne machen dann die beiden Ardennen-Klassiker Fleche Wallonne (19. April) und Liege-Bastogne-Liege (23. April).

Bei den Klassikern werden auch die luxemburgischen Farben immer wieder zum Vorschein kommen. Für Bob Jungels (Bora-hansgrohe) steht mit der Flandern-Rundfahrt das erste große Highlight an. Der 30-Jährige sagte vor Beginn der Saison im Gespräch mit dem Tageblatt: „Ich würde gerne ein weiteres Monument gewinnen.“ Mit der Ronde van Vlaanderen bietet sich dem Profi von Bora-hansgrohe die nächste Chance. Fraglich ist jedoch, in welcher Form sich Jungels befindet. Zuletzt erkrankte er auf den letzten Etappen von Paris-Nice, das er dennoch auf dem 19. Platz beendete, bei Mailand-Sanremo ging er deswegen nicht an den Start.

Geniets ambitioniert

Ähnlich erging es Kirsch, der auch wegen einer Krankheit nicht bei dem italienischen Monument an den Start gehen konnte. Der 30-Jährige scheint aber retabliert zu sein und wird am Mittwoch bei Brugge-De Panne an den Start gehen. Kirsch gehört bei Trek mittlerweile zu den festen Größen im Klassiker-Aufgebot und gilt als „Capitaine de route“. Mit Mads Pedersen, Jasper Stuyven oder auch dem formstarken Edward Theuns hat der US-amerikanische Rennstall mehrere Karten, die ausgespielt werden können.

Der dritte Luxemburger, der regelmäßig die Klassiker in diesem Jahr bestreiten wird, ist Geniets. Trotz seiner erst 26 Jahre ist der in Esch geborene Radsportler erfahren und weiß, auf was es bei den Klassikern ankommt. In dieser Saison nahm er an zwei Etappenrennen und zwei Eintagesrennen teil – bei allen vieren überzeugte er. Die Tour des Alpes Maritimes et du Var (2.1) beendete er auf Platz 4, das Omloop Het Niewusbald (1.UWT) auf Platz 27, bei Paris-Nice verhalf er David Gaudu auf Platz 2 und bei Mailand-Sanremo wurde er 26. Im Gespräch mit dem Tageblatt sagte er vor Saisonbeginn, dass er „hofft, auch mal Resultate einzufahren“.

Bei den Damen wird Christine Majerus die Klassiker angehen. Für sie ist vor allem Paris-Roubaix entscheidend, allerdings wird sie in diesem Jahr voraussichtlich nicht als Kapitänin an den Start gehen, „da Lotte Kopecky im letzten Jahr gezeigt hat, dass sie das Zeug dazu hat, das Rennen zu gewinnen“, erklärte sie. Zudem darf Majerus auf einen Start bei der Tour des Flandres hoffen – die nächste Gelegenheit, sich zu empfehlen, bietet sich ihr am Donnerstag bei Brugge-De Panne der Damen.