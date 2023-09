Es hätten drei Punkte sein müssen. Die Frauenfußball-Nationalmannschaft konnte ihre Überlegenheit gegen Georgien nicht in Tore umwandeln. Trotzdem bleibt die FLF-Auswahl in der Gruppe C2 der Nations League ungeschlagen und nimmt derzeit Platz zwei hinter der Türkei ein.

Im Vergleich zum 2:0-Sieg am vergangenen Freitag gegen Litauen hatte Nationaltrainer Dan Santos einen Wechsel vorgenommen. Auf der linken Abwehrseite kam dos Santos anstelle von Fernandes zum Einsatz. Auch gegen Georgien musste die Mannschaft auf ihre etatmäßige Kapitänin Laura Miller verzichten.

Die Partie begann vielversprechend für Luxemburg. In der achten Minute setzte Jorge gut im Strafraum nach und eroberte den Ball. Die Nachwuchsspielerin von Standard Liège sah Thompson, doch deren Schuss wurde im letzten Moment von der georgischen Torhüterin von der Linie gekratzt. Die FLF-Auswahl kam sofort gut in die Duelle und eroberte sich durch guten Körpereinsatz einige Bälle. Das Gegenpressing funktionierte gut, aber das Spiel nach vorne war noch nicht präzise genug.

In der 22. Minute hatte C. Schmit eine gute Chance. Bei ihrem Schuss von der Strafraumgrenze zögerte sie jedoch zu lange und wurde abgeblockt.

Ein Torwartfehler von Schlimé ermöglichte es den Georgierinnen in der 27. Minute, in Führung zu gehen. Cheminava zog aus 25 Metern ab, der Ball rutschte durch die Hände der FLF-Keeperin und der Gast ging mit seiner ersten Torgelegenheit in Führung.

Die Reaktion der Luxemburgerinnen ließ nur sechs Minuten auf sich warten. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete Estevez schnell, setzte Lourenco mit einem Pass in Szene, die mit einem platzierten Schuss den Ausgleich erzielte.

Sofort nach dem Tor musste Innenverteidigerin Machado aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden und wurde durch Barbosa ersetzt. Bis zum Pausenpfiff machte die FLF-Elf Druck, konnte aber kein weiteres Tor mehr erzielen. Die beste Chance hatte Estevez mit einem Weitschuss (43.).

Ohne Glück vor dem Tor

Nach der Pause zeigte die georgische Torhüterin Gabelaia ein paar Unsicherheiten. Einen Eckball und einen Aufsetzer wehrte sie nur mit Mühe ab. In der 56. Minute ging ein Flachschuss der aufgerückten Außenverteidigerin dos Santos knapp am Tor vorbei. Thompson versuchte es in der 66. Minute mit einem Weitschuss.

Die „Roten Löwinnen“ gaben auch in den zweiten 45 Minuten die Partie nicht aus dem Griff. Hinten stand die Mannschaft von Dan Santos sicher. Der Weg in Richtung Tor war jedoch nicht so einfach. Die Elf aus dem Kaukasus stand kompakt und konnte die Angriffe der Luxemburgerinnen immer wieder abfangen.

Ab der 70. Minute nahm das Spiel an Intensität zu. Thompson profitierte von einem Ausrutscher ihrer Gegenspielerin, konnte ihren Heber aber nicht im Tor unterbringen (71.). Im direkten Gegenzug hätten sich die Luxemburgerinnen fast überraschen lassen. Bukhrikidze kam im Fünfmeterraum zum Kopfball, ihr Versuch ging jedoch knapp daneben. Es war erst die zweite Gelegenheit der Georgierinnen in diesem Spiel.

In der 75. Minute ging ein Aufschrei durch das Stade Emile Mayrisch. Thompson wurde mit einer Notbremse unsanft zu Fall gebracht. Schiedsrichterin Pingiou ahndete jedoch kein Foul.

In der Schlussphase warfen die Luxemburgerinnen alles nach vorne. Thompsons Kopfball aus fünf Metern wurde von Gabelaia pariert (90.). Es war die letzte Chance der Partie. Die FLF-Auswahl musste sich mit dem Unentschieden zufriedengeben.

Im Überblick Statistik

Luxemburg: Schlimé – L. Schmit (75. Albert), Machado (34. Barbosa), Kremer, dos Santos – Jorge (90.+2 Kirps), Soares, Estevez, C. Schmit (90.+2 Ludwig) – Thompson, Lourenco

Georgien: Gabelaia – Kadagishvili, Kalandadze, Tatuashvili, Gasviani – Ambalia (56. Bukhrikidze), Pasikashvili, Danelia, Cheminava – Chkonia (85. Mtskerashvili), Bakradze

Schiedsrichter: Pingiou – Tsiklitari, Kotanidou (alle GRE)

Gelbe Karten: L. Schmit, C. Schmit, Kremer, Santos (Trainer) – Pasikashvili, Kadagishvili

Torfolge: 0:1 Cheminava (27.), 1:1 Lourenco (33.)

Beste Spielerinnen: Estevez, Soares, Kremer – Danelia

Zuschauer: 546 zahlende



2. Spieltag der C2-Gruppe der Nations League:

Luxemburg – Georgien 1:1

Türkei – Litauen 2:0 Die Tabelle:

1. Türkei 6 Punkte (5:0 Tore), 2. Luxemburg 4 (3:1), 3. Georgien 1 (1:4), 4. Litauen 0 (0:4) Die Termine:

27. Oktober: Luxemburg – Türkei

31. Oktober: Türkei – Luxemburg

1. Dezember: Georgien – Luxemburg

5. Dezember: Luxemburg – Litauen Bereits gespielt:

Litauen – Luxemburg 0:2

Georgien – Türkei 0:3