Lizz Badde musste am Mittwoch in der 1. Runde des ITF-W15-Turniers in Esch eine Niederlage einstecken. Gegen die deutsche Tennisspielerin Emily Seibold fiel das Ergebnis jedoch höher aus, als es die Partie hergab.

Seit Mittwoch steht fest, dass mit Marie Weckerle lediglich eine Luxemburgerin im Achtelfinale des ITF-W15-Turniers in Esch stehen wird. Die letzte Luxemburgerin im Einzel, Lizz Badde, musste sich mit 2:6, 2:6 gegen die deutsche Tennisspielerin Emily Seibold geschlagen geben. „Ich habe mich während der ganzen Partie gut gefühlt“, sagt Badde. „Ich bin etwas frustriert, weil das Ergebnis viel strenger als das Spiel ist. Ich finde, dass das Spiel an sich eng war. Ich bin froh, wie das Spiel lief, weil ich nicht schlecht gespielt habe. Aber klar, die Enttäuschung ist da. Aber ich nehme auch viel Positives mit.“

Die 20-Jährige, die per Fernstudium an der Universität von Aix-en-Provence Recht studiert, möchte in den nächsten Jahren im Tennis Fuß fassen. „Mein erstes Ziel ist es, im folgenden Jahr WTA-Punkte zu sammeln. Auf lange Sicht möchte ich weiter Turniere spielen und so weit wie möglich gehen.“ Badde möchte dabei vor allem ihr Angriffsspiel verbessern. Ihre Trainingseinheiten hält sie in der Sud-Tennis-Academy im Süden Frankreichs ab. In den kommenden Wochen wird sie nationale Turniere in Südfrankreich spielen. Danach stehen weitere Future-Turniere sowie internationale Wettbewerbe an.

Für Marie Weckerle geht es dagegen am Donnerstag in Esch weiter. Sie trifft im Achtelfinale auf die Belgierin Amelia Waligora. Auch in der Doppel-Konkurrenz ist die 20-Jährige die Einzige, die die Farben des Großherzogtums hochhält. Zusammen mit ihrer deutschen Partnerin Nicole Rivkin schlug sie das Doppel Ofer Kivity/Zlata Saurasava mit 7:6, 6:2. Damit stehen Weckerle und Rivkin im Halbfinale.