Während Anne Simon und die University of Maine in den USA einen weiteren Conference-Sieg einfahren konnten, gelang Magaly Meynadier und Marburg in der Damenbundesliga ein wichtiger Erfolg im Play-off-Kampf.

Nach den beiden bitteren Niederlagen gegen Tabellennachbar Göttingen am letzten Wochenende und unter der Woche im Pokalviertelfinale gegen Saarlouis traten Magaly Meynadier und Marburg in der Damenbundesliga am Sonntag in Halle an. Gegen den Tabellensechsten siegte das Team aus Hessen mit 80:65 und macht im Kampf um die Play-off-Plätze somit Boden gut. Als Tabellenneunter ist Marburg nun punktgleich mit dem Achten Saarlouis. Meynadier steuerte acht Punkte und drei Rebounds zu diesem wichtigen Sieg bei.

Das neue Kalenderjahr läuft für Ben Kovac und Levice bisher hingegen nicht wie erhofft. Auch die zweite Partie im Jahr 2024 verlor der amtierende slowakische Meister – 70:76 gegen Komarno. Zum Verhängnis wurde Levice dabei eine desolate Trefferquote von der Dreierlinie (2 von 23). Kovac kam in 35 Minuten auf zwei Punkte und fünf Rebounds. Der Luxemburger und seine Teamkollegen wollen nun die kommenden vier Heimspiele gewinnen. Auch die den Helder Suns verloren in der belgisch-niederländischen BNXT-League ein weiteres Spiel. Bei der 64:75-Niederlage gegen Leeuwarden stand Malcolm Kreps 22 Minuten auf dem Feld und erzielte zwei Punkte. Die aktuelle Bilanz der Suns liegt bei drei Siegen und zehn Niederlagen.

3:0-Start

Der perfekte Conference-Start geht hingegen für die University of Maine weiter. Anne Simon und Co. gewannen auch ihre dritte Partie der America East Conference, dies 78:52 gegen New Hampshire. Die Luxemburgerin überzeugte einmal mehr mit elf Punkten und sechs Steals. Für Svenia Nürenberg und die Campbell University gab es gegen Elon (44:45) derweil die dritte Niederlage im dritten Spiel in der Coastal Athletic Association. Die Nationalspielerin kam dabei auf Statistiken von sechs Punkten und sechs Rebounds. Am Sonntag feierten die Luxemburgerin (drei Punkte, drei Rebounds) und ihre Teamkolleginnen dann ihren ersten Sieg – 69:59 gegen Towson. Auch die Houston Baptist University startete wenig optimal in ihre Conference. Jo Oly und ihre Teamkolleginnen verloren ihre ersten drei Begegnungen in der Southland Conference, die letzte am Samstag gegen Texas A&M – Commerce (53:63). Oly stand 40 Minuten auf dem Parkett, erzielte sieben Punkte und steuerte zudem neun Rebounds bei.