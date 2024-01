Die Sparta Bartringen muss sich nach einem neuen Trainer umschauen. Christophe Flammang hat nach dem ersten Spieltag des neuen Kalenderjahres demissioniert.

Christophe Flammang ist nicht mehr Trainer der Sparta Bartringen. Nach der 69:88-Niederlage am Samstag gegen Düdelingen hat sich der 39-jährige Coach dazu entschieden, seinen Posten zur Verfügung zu stellen. „Nach 24 Jahren als Trainer fehlen ihm zurzeit die Kraft und Energie, um die Mannschaft so leiten zu können, dass man die Saisonziele noch erreichen kann“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Sätze, die Flammang gegenüber dem Tageblatt bestätigte. Leicht sei ihm die Entscheidung nicht gefallen, doch er fühle sich ausgebrannt und die Mannschaft brauche in ihrer derzeitigen Situation einen Trainer, der sich zu hundert Prozent auf sie konzentrieren könne.

Bartringen belegt mit sechs Siegen und neun Niederlagen den siebten Tabellenrang und muss demnach noch um den Einzug in die Play-offs kämpfen. In den vergangenen Wochen fielen beim jungen Team immer wieder wichtige Leistungsträger aufgrund von Verletzungen aus. Bereits am Freitag steht in der LBBL mit Steinsel eine schwierige Partie auf dem Programm, bevor man in der darauffolgenden Woche im Pokalhalbfinale auf Zweitligist Heffingen trifft.

Flammang hatte das Herrenteam im November 2022 in einer schwierigen Situation übernommen. Damals stand das Team im Tabellenkeller, doch mit dem neuen Trainer schaffte man noch den Sprung in die Play-offs.

Neben seiner Funktion bei der A-Mannschaft hört Flammang auch beim Espoirs-Team der Sparta auf.