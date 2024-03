Vier Mannschaften versuchten am Sonntag im Viertelfinal-Hinspiel der Tischtennis-Meisterschaft den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale zu legen. Dabei konnte sich Reckingen überraschend deutlich in Düdelingen behaupten, während es zwischen Linger und Howald keinen Sieger gab. Hostert/Folschette und Berburg sind bekanntlich bereits für das Halbfinale qualifiziert.

Wie bei der 2:6-Niederlage im Play-off verzichtete Linger gegen Howald auf den Einsatz seines Edeljokers Christian Kill. Angefeuert von seinen treuen Anhängern, präsentierte sich der Pokalfinalist der vergangenen Saison von seiner besten Seite gegen den damaligen Cup-Sieger, allen voran Gilles Michely. Der ehemalige Nationalspieler gewann die Auftaktpartie gegen Wang Xu in vier Sätzen, derweil sein Teamkollege Jim Cloos beim 0:3 gegen Benjamin Rogiers chancenlos war. Danach sollte sich eine extrem spannende Partie entwickeln. Vier der folgenden sechs Matches wurden erst in der Verlängerung entschieden. Im Spitzenspiel rang Michely die gegnerische Nummer eins Rogiers im fünften Durchgang mit 13:11 nieder und brachte seine Farben zwischenzeitlich mit 3:2 in Führung. Nach Siegen von Xu gegen Cloos und Marc Dielissen gegen Arlindo de Sousa schienen die Gäste plötzlich wieder auf der Siegerstraße. Im letzten Einzel gelang dem 13-jährigen Riesentalent Aaron Sahr dann aber das Kunststück, den erneuten Gleichstand gegen Routinier Xia Cheng herzustellen. Mit seinem dritten Tagessieg im Doppel, an der Seite von Cloos, brachte Michely sein Team erneut in Führung. Die Überraschung war greifbar, als seine Mannschaftskollegen De Sousa und Sahr am Nebentisch mit 2:0 Sätzen führten. Das Duo Rogiers/Xu bewies jedoch Nervenstärke und konnte das Unentschieden, durch drei Satzgewinne in Folge, noch retten.

In der zweiten Auseinandersetzung kam Düdelingen durch Siege von Alexis Mommessin (3:2 gegen Gene Wantz) und Mohamed Mostafa (3:0 gegen Louis Gira) ausgezeichnet in die Partie. Nach der logischen 1:3-Niederlage von Loris Stephany gegen Thomas Keinath lag der Gastgeber zunächst noch mit 2:1 in Führung. Danach sollte die Mannschaft aus der „Forge du Sud“ jedoch kaum noch einen Ball treffen. Den einzigen Satzgewinn verbuchte Mostafa bei seiner 1:3-Niederlage gegen Matas Skucas. Für das Rückspiel am 7. April in Mersch müssen sich die Düdelinger etwas einfallen lassen, um Reckingen noch am Einzug in Halbfinale zu hindern.

Roodt mit Mühe

Im Play-down hatte Tabellenführer Roodt mehr Mühe als erwartet, um sich mit 6:3 gegen Union Luxemburg zu behaupten. Im Verfolgerduell setzte sich Lintgen in eigener Halle mit dem gleichen Ergebnis gegen Echternach durch und hat jetzt 14 Punkte auf dem Konto, ebenso viele wie die Abteistädter. Neben Matchwinner Peter Hribar, der neben seinen beiden Einzeln auch das Doppel an der Seite von João Aguiar gewinnen konnte, konnte Luca Elsen erneut überzeugen. Nach seinem Sieg gegen Laurent Boden unterlag das Nachwuchstalent dem mehrfachen Landesmeister Traian Ciociu erst im Entscheidungssatz mit 9:11.