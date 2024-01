Anne Simon (in Rot) darf sich über zwei Siege zum Auftakt der America East Conference freuen

Während sich Anne Simon über einen hervorragenden Start in die Conference-Saison freuen darf, gab es für die anderen luxemburgischen Basketballer im Ausland kaum Grund zur Freude.

Perfekter Start in die Conference-Spiele für Anne Simon: Die Luxemburgerin, die sich 2024 unbedingt den Traum von der „March Madness“ erfüllen möchte, darf sich über zwei Siege zum Auftakt der America East Conference freuen. Die University of Maine schlug am ersten Spieltag UMass Lowell mit 55:43. Simon steuerte zwölf Punkte und sieben Rebounds bei. Einen Glanztag erwischte die Luxemburgerin mit ihren 20 Punkten, zehn Rebounds, sechs Steals und vier Assists zwei Tage später gegen Titelverteidiger Vermont, den die „Black Bears“ mit 60:48 besiegten.

Weniger gut verlief der Conference-Start derweil für Svenia Nürenberg und die Campbell University in der Coastal Athletic Association. Die „Camels“ verloren ihre beiden Spiele gegen Stony Brook (43:73) und Monmouth (47:49). Die Luxemburgerin kam im ersten Spiel auf sieben Punkte und zwei Rebounds, im zweiten Match auf sechs Punkte und fünf Rebounds.

Zwei Niederlagen – 49:73 gegen Texas A&M-Corpus Christi und 55:73 gegen Nicholls – gab es auch für Jo Oly und die Houston Baptist University in der Southland Conference. Oly steuerte einmal drei Punkte und einmal vier Punkte und fünf Rebounds bei.

Niederlagen zum Jahresauftakt

Mit einer Niederlage starteten unterdessen Ben Kovac und Patrioti Levice in das neue Kalenderjahr. Der amtierende slowakische Meister verlor seine Partie gegen Prievidza mit 68:87. Der Nationalspieler kam auf neun Punkte und sieben Rebounds. Levice bleibt jedoch vorerst an der Tabellenspitze.

Auch für Magaly Meynadier und Pharmaserv Marburg lief das erste Spiel des neuen Jahres in der Damen-Bundesliga nicht so wie erhofft. Gegen die Veilchen aus Göttingen, einen direkten Tabellennachbarn, unterlag das Team der Luxemburgerin mit 65:75. Daran konnten auch die 19 Punkte und fünf Rebounds von Meynadier nichts ändern. Mit Rang neun belegt Marbug somit derzeit den ersten Nicht-Play-off-Platz. Bereits am morgigen Mittwoch steht für das Team mit dem Pokalviertelfinale gegen Saarlouis, Ex-Klub der Luxemburgerin, die nächste wichtige Partie auf dem Programm.

In der belgisch/niederländischen BNXT-League mussten auch Malcolm Kreps und die Den Helder Suns am Wochenende eine Niederlage einstecken – 66:81 gegen Den Bosch. Der junge Nationalspieler erzielte in 20 Minuten Einsatzzeit acht Punkte. Mit drei Siegen und neun Niederlagen belegen die Suns Rang sieben.

In der zweiten Bundesliga Nord verloren Joy Baum (acht Punkte, vier Rebounds) und Chemnitz 50:54 in Bielefeld. Ohne Laurie Irthum feierte Heidelberg derweil in der zweiten Bundesliga Süd einen 65:55-Erfolg gegen Stuttgart.