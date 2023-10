Die luxemburgische Rugby-Nationalmannschaft hat am Samstag einen 59:10-Auswärtssieg gegen Bosnien und Herzegowina eingefahren. Durch insgesamt neun Versuche ist es dem Team gelungen, einen Bonuspunkt mitzunehmen.

Weil es eineinhalb Jahre her war, dass die luxemburgische Rugby-Nationalmannschaft ihr letztes Länderspiel bestritten hatte, wusste niemand so richtig, wo das Team steht. „Für uns war das Bosnien-Spiel vor allem ein Test, um zu schauen, wie wir in einem richtigen Wettkamp spielen“, erklärt Christian Olsen, Kapitän der Auswahl. Zweifel können nach dem Auftritt am Samstag dabei erst mal beiseite geschoben werden: Mit 59:10 hat die FLR-Mannschaft in Zenica gewonnen.

Luxemburg kam gut ins Spiel und konnte die Führung schnell mit zwei Versuchen auf 14:0 stellen. Die Mannschaft agierte dominant und konnte das Spiel bis zur Halbzeit bereits entscheiden (39:10). „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Bosnien ist eine physisch starke Mannschaft, aber wir haben den Kampf angenommen“, sagt Olsen.

Am Ende steht ein 57:10-Auswärtssieg zu Buche. Insgesamt konnten die luxemburgischen Rugbyspieler neun Versuche erzielen, wodurch sie in der Tabelle einen Bonuspunkt erhalten. Durch die hohe Führung im Spiel konnten zudem junge Nachwuchsspieler wichtige Spielminuten erhalten. „Der Sieg war auch in der Höhe verdient“, sagt Olsen. „Wir haben in diesem Spiel viel Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben getankt.“

Ziel ist der Aufstieg

Das nächste Spiel der Nationalmannschaft findet am Samstag, dem 4. November, um 15.00 Uhr im Stade de Luxembourg statt. Gegner ist dann das Team aus Österreich, das sein erstes Spiel in der Gruppe mit 10:53 gegen Ungarn verlor. „Wir wissen nun, woran wir in der Vorbereitung auf das Österreich-Spiel noch arbeiten müssen. Aber für uns ist das ein großer Termin: Wir spielen seit langem zum ersten Mal zu Hause. Wir wollen das Land stolz machen. Österreich wird jedoch eine andere Herausforderung als Bosnien sein. Sie sind spielerisch und taktisch noch kompletter.“

In Gruppe B der Europe Conference übernimmt Luxemburg damit nach dem 1. Spieltag die Tabellenführung. Die Spitze will das Team bis zum Ende der Kampagne nicht mehr abgeben. „Wir wollen alle Spiele gewinnen“, sagt Olsen. „Wir wissen, dass wir das können. Wir wissen auch, dass wir die Spieler dafür haben. Unser Ziel ist es, Erster zu werden.“