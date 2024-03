Bei der Awards Night der FLBB wurden Ehis Etute und Philippe Gutenkauf als beste Spieler der Saison ausgezeichnet. Die Trainer der Saison heißen derweil François Manti und Gavin Love.

Am Mittwochabend fand im Alvisse Parc Hotel die zweite Auflage der FLBB Awards Night statt, bei der die besten Spieler und Spielerinnen sowie die besten Trainer der Saison geehrt wurden.

Die Kapitäne und Trainer der LBBL, sowie die Vertreter der Presse und auch die Fans konnten abstimmen. Dabei konnten drei Titel verteidigt werden: Bei den Damen setzte sich die Düdelingerin Ehis Etute, bei den Herren Philippe Gutenkauf (Ettelbrück) und bei den U21-Herren Max Logelin ein zweites Mal durch. Als beste Jugendspielerin wurde die Bartringerin Nicole Torresani geehrt. Bei den Trainern gingen François Manti (Gréngewald, Damen) und Gavin Love (Ettelbrück, Herren) als Gewinner hervor. Bei der Wahl zum besten Herrentrainer war das Resultat äußerst knapp, denn von der Presse sowie den Kapitänen und Trainern erhielten Daniel Brandão und Gavin Love gleich viele Stimmen, somit musste das Fanvoting entscheiden.

Zu Beginn des Abends blickten Ken Diederich und Pit Rodenbourg auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück, mit als Highlights den Spielen der kleinen Staaten in Malta und den Goldmedaillen der FLBBHerren sowie der 3×3-Damenmannschaft. Außerdem wurde auf die guten Leistungen der Damennationalmannschaft – mit den Siegen gegen die Schweiz und Bosnien-Herzegowina – sowie dem Erfolg des Teams von Trainer Ken Diederich gegen Rumänien verwiesen. Was die Ausbildung der Trainer anbelangt, gehe man Liz Schmitz zufolge auch in die richtige Richtung.