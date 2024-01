Aus fünf mach Null: Kein Luxemburger mehr in der Einzelkonkurrenz beim ITF-Turnier in Esch dabei

Alex Knaff verabschiedete sich am Mittwoch aus dem ITF-Turnier in Esch

Beim ITF-Turnier in Esch ist kein Luxemburger mehr in der Einzelkonkurrenz dabei. Am Mittwoch verabschiedeten sich mit Alex Knaff, Louis van Herck und Chris Rodesch die letzten Luxemburger.

Bereits nach dem zweiten Tag des Hauptfeldes des ITF-Turniers in Esch mussten sich alle Luxemburger verabschieden. Schon am Dienstag hatte sich erst Aaron Gil Garcia mit 0:6, 1:6 gegen den britischen Qualifikanten Ryan James Storrie geschlagen gegeben, dann war auch für Raphael Calzi bereits in der ersten Runde Schluss. Er verlor gegen den an Nummer sieben gesetzten Franzosen Alexis Gautier.

Am Mittwoch setzte sich dann die luxemburgische Niederlagenserie fort. Alex Knaff zog nach 62 Minuten gegen den französischen Qualifikanten Boris Fassbender mit 2:6, 3:6 den Kürzeren. Auch Louis van Herck, der sich über die Qualifikation ein Ticket für das Hauptfeld gesichert hatte, musste sich aus dem Turnier verabschieden. Gegen den an Nummer eins gesetzten Türken Yanki Erel verlor er mit 1:6, 6:7.

Am Abend ruhten dann die letzten Hoffnungen auf Chris Rodesch, der dem Norweger Viktor Durasovic gegenüberstand. Doch auch der 22-Jährige verlor seine Partie. Nach 79 Minuten hieß es 3:6, 4:6 aus der Sicht des Luxemburgers.

Damit bleibt nur noch ein Luxemburger im Turnier: Raphael Calzi spielt am Donnerstag mit seinem französischen Doppelpartner Amaury Raynel gegen ein italienisch-tschechiches Doppel im Viertelfinale.