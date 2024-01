Marie Weckerle hat sich im Duell der Luxemburgerinnen gegen Laura Palumbo klar durchgesetzt: In der ersten Runde des ITF-W15-Turniers in Esch siegte sie mit 6:1, 6:2.

Marie Weckerle hat am Dienstag in der 1. Runde des ITF-Turniers in Esch ihre Rolle als Nummer eins des luxemburgischen Damen-Tennis bestätigt. Im Duell gegen ihre Landsfrau Laura Palumbo konnte sich die 20-Jährige in 68 Minuten klar mit 6:1, 6:2 durchsetzen. Die erst 16-jährige Palumbo hatte genau wie Weckerle eine Wildcard für das Turnier in Esch erhalten. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Laura gewinnen könnte, aber wir hatten mit einem weniger klaren Ergebnis gerechnet“, sagte Yannick Vandenbulcke, Trainer von Palumbo. „Marie war viel stärker, hatte bessere Beine und man merkte, dass Laura anfangs etwas gestresst war. Es ist erst ihr drittes Turnier bei den Damen und solche Spiele werden ihr helfen, Erfahrung zu sammeln.“

Weckerle hingegen sagte: „Es ist mein erstes Spiel in dieser Saison nach einer Pause, in der ich viel trainiert habe. Ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Gegen ein Mädchen, das man kennt, ist es nie einfach, es gibt immer ein bisschen mehr Druck.“ Die Spora-Spielerin bleibt ambitioniert: „Wenn ich gut spiele, habe ich die Möglichkeit, das Turnier zu gewinnen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe noch nie auf dieser Tour gewonnen, aber im letzten Jahr habe ich einige gute Mädchen geschlagen, also gehe ich mit der Ambition an den Start, dass ich gewinnen kann, auch wenn das Niveau für ein 15.000-Dollar-Turnier hoch ist. Jetzt muss ich ein Spiel nach dem anderen bestreiten, um wieder in den Rhythmus zu kommen.“ Am Donnerstag trifft Weckerle dann auf die Siegerin des belgischen Duells Amelia Waligora gegen Lara Salden.

Damit ist Weckerle die erste Luxemburgerin, die im Turnier der Damen und Herren im Einzel die erste Runde übersteht. Lucie Rabiot hatte am Dienstag keine Chance gegen die Schweizerin Karolina Kozakova. Mit 0:6, 1:6 verabschiedete sie sich aus dem Turnier. Am Mittwoch spielt dann noch Liz Badde um ein Ticket im Achtelfinale. Sie trifft auf die Deutsche Emily Seibold.