Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft hat einen Abend zum Vergessen erlebt und das zweite Spiel in der laufenden EM-Qualifikation deutlich verloren. Nach dem 0:0-Unentschieden gegen die Slowakei am Donnerstag mussten sich die „Roten Löwen“ am Sonntag zu Hause mit 0:6 gegen Portugal geschlagen geben. Die Niederlage war früh besiegelt.

Es war am Ende eine klare Angelegenheit für die „Selecção“. Portugal machte in der EM-Qualifikation mit der luxemburgischen Fußball-Nationalmannschaft kurzen Prozess. Bereits nach 20 Minuten war die Niederlage der „Roten Löwen“ besiegelt, als die Starspieler von Trainer Roberto Martinez schon mit 3:0 führten und den Grundstein für ihren am Ende deutlichen 6:0-Erfolg legten.

Nationaltrainer Luc Holtz hatte im Vergleich zum Spiel gegen die Slowakei vor drei Tagen drei Veränderungen in seiner Startformation vorgenommen. Olesen, Borges und Bohnert mussten zunächst auf der Bank Platz nehmen, dafür rückten Jans, M. Martins und V. Thill in die erste Elf. Bei den Portugiesen stand indes wie erwartet Superstar Cristiano Ronaldo von Beginn an auf dem Platz , der damit seinen internationalen Länderspielrekord auf 198 ausbaute.

Nachdem die erste gefährliche Aktion des Abends in der 6. Minute noch auf das Konto der Luxemburger gegangen war – V. Thill hatte sich durch die portugiesische Abwehr gekämpft, sein Schuss wurde allerdings abgeblockt –, begann drei Minuten später die Show der Portugiesen. Nach einer Flanke von B. Fernandes von rechts in den Strafraum köpfte Mendes den Ball weiter vor die Füße von Ronaldo, der das Leder zum 1:0 nur noch über die Linie schieben musste. Die FLF-Spieler reklamierten ein vorangegangenes Foulspiel an Jans, doch der Treffer hielt einer VAR-Überprüfung stand. Und es kam noch bitterer für die FLF-Auswahl, denn Portugal legte innerhalb von neun Minuten gleich doppelt nach. Zwei weitere hohe Bälle in den Strafraum bekamen die „Roten Löwen“ nicht verteidigt, sodass Felix in der 15. per Kopf auf 2:0 und Bernardo Silva in der 18. auf 3:0 erhöhten.

Die Portugiesen waren weiter die dominierende Mannschaft und kontrollierten das Spielgeschehen. In der 31. verpasste Ronaldo den Luxemburgern mit seinem zweiten Tor des Abends den nächsten Dämpfer. Einen Pass von B. Silva in den Strafraum bekam Chanot nicht mehr verteidigt – Ronaldo nahm ohne Probleme an und erhöhte auf 4:0. Ein weiteres Tor der Portugiesen in der ersten Hälfte durch Danilo wurde vom Schiedsrichter aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben.

Angesichts des hohen Pausenrückstands nahm Holtz zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Dreifachwechsel vor und brachte für Sinani, M. Martins und Gerson das Trio Carlson, Bohnert und Olesen ins Spiel. Die Luxemburger pressten nun höher, versuchten, mehr Druck auszuüben und begannen den zweiten Abschnitt gleich mit zwei gefährlichen Aktionen. Erst ließ V. Thill mehrere Gegenspieler im Strafraum stehen, blieb mit seinem Schuss dann allerdings an Schlussmann Patricio hängen, dann verfehlte ein Kopfball von Chanot in der 51. nach einer Ecke das Tor nur knapp.

Die Partie gestaltete sich nun ausgeglichener, doch es waren die Portugiesen, die in der 77. durch den eingewechselten Otavio nachlegten (5:0). Der ebenfalls eingewechselte Leão tanzte in der 88. die überforderte luxemburgische Abwehr aus und traf zum 6:0-Endstand für Portugal. Torhüter Moris hatte kurz zuvor noch einen kleinen Erfolgsmoment verbuchen können und einen Elfmeter pariert. Vorangegangen war ein Foulspiel von Jans an Leão.

In der Tabelle der EM-Qualifikationsgruppe J belegt Luxemburg nach den ersten beiden Spieltagen nun mit einem Punkt den vorletzten Platz.