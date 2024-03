Die Bürger von Erpeldingen/Sauer waren am 24. März zu Komplementarwahlen erneut an die Urne gerufen worden. Der Gemeinderat hatte sich für Zusatzwahlen nach der Demission des DP-Abgeordneten André Bauler entschieden, anstatt mit acht von neun Gemeinderäten weiterzuarbeiten. Die Wahlzettel waren am Sonntagabend ausgezählt: Pol Michels wurde mit 350 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Darauf folgten Michèle Stein mit 310 Stimmen, Pol Bertemes mit 287 Stimmen und Mario Ferreira mit 122 Stimmen.