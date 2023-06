Geschlossene Abteilung in Dreiborn überlastet: Täter-Trio kommt nur in offene Unterbringung

Nachdem sie einen Jugendlichen brutal ausgeraubt haben, sollten drei Minderjährige vorläufig in der Unisec in festen Gewahrsam genommen werden. Das scheitert allerdings am vorhandenen Platz.

Angriff am helllichten Tag: Ein Jugendlicher ist am Samstag (10. Juni) gegen 14.30 Uhr in Rümelingen von drei ebenfalls jungen Leuten überfallen worden. Das teilt die Polizei mit. Demzufolge griffen drei Minderjährige im Alter von 15 bis 17 Jahren den Jugendlichen an: Sie schlugen und bedrohten ihr Opfer, um so persönliche Gegenstände wie Handy, Schulranzen, Kopfhörer und eine Mütze zu erpressen. Außerdem raubten sie ihm Geld.

Nach der Anzeige bei der Polizei seien die drei mutmaßlichen Täter schnell ausfindig gemacht worden – die den Behörden bereits bekannt waren.

Die Staatsanwaltschaft teilt mit, dass eine vorläufige Verwahrung in der Unisec, der geschlossenen Abteilung des staatlichen sozialpädagogischen Zentrums in Dreiborn, angeordnet wurde. Allerdings konnten die mutmaßlichen Täter nur in der offenen Abteilung untergebracht werden: Für die andere Option waren die Kapazitäten bereits überlastet.