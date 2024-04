Kriege sind nun mal das beste Geschäft der Welt, es verwandelt Stahl in Gold. Das haben sogar die grünen Parteien verstanden, welche einst Waffen zu Pflugscharen umschmieden wollten.

Heute unterstützen sie massiv jede kriegerische Handlung in der Welt, kommen damit ihren Unterstützern im Hintergrund entgegen und sichern so ihre weitere politische Existenz. Hier degeneriert nicht nur eine Partei, hier nimmt der Opportunismus selbst Parteigestalt an.

Es gibt nur ein Prinzip, das diese Partei überzeugend vertritt: ihre völlige politische Rückgratlosigkeit. Auf den geringsten Druck hin und oft schon in vorauseilendem Gehorsam richtet sie ihr politisches Fähnchen nach dem Wind.

Ausstieg aus der Kernenergie, Besteuerung der großen Energieverbraucher und Umweltverschmutzer, ökologischer Umbau, Abrüstung, Pazifismus usw. – es gibt fast nicht einen einzigen früheren politischen Standpunkt, den diese Partei heute nicht mit Füßen tritt.

Vieles, was sie in den vergangenen Jahren noch als heilige Kuh vertreten hat, ist heute längst Schnee von gestern! Heute soll Krieg zum Frieden führen und deshalb weg mit den Pflugscharen von gestern! Die grünen Kriegstreiber setzen den Weltfrieden auf einen sehr dünnen morschen Ast!