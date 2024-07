Leserforum / „Dommage collatéral pernicieux“

Les partis d’extrême droite, quelle que soit leur nomination, ont progressé lors des dernières élections aussi bien nationales qu’européennes. Or, partout l’on se félicite „en haut lieu“ d’avoir réussi à éviter le „pire“. A se demander ce que cela signifie, étant donné que dans quelques pays de l’Union européenne l’extrême droite participe déjà au pouvoir politique.

Nul ne s’est pourtant intéressé aux conséquences de ce jeu politicien de l’acceptance de l’extrême droite sur le quotidien des citoyens. Les partis d’extrême droite sont officiellement conformes aux constitutions des pays en question et donc de par là égaux aux autres partis. En les „intégrant“ l’on espère en avoir un meilleur contrôle. Un jeu de poker.

„SOS racisme international“ a constaté que par exemple, lors des élections européennes, le succès des partis d’extrême droite s’est fait ressentir. Attaques verbales, attaques physiques et attaques par réseaux sociaux se sont multipliées. La banalisation des discours xénophobes des politiciens lors de ces élections a eu des conséquences au niveau de l’Union européenne où les actions racistes et la violence ont „explosé“. Des gens qui n’osaient pas exprimer leurs „idées extrémistes“ de droite le font aujourd’hui avec une certaine assurance puisqu’ils peuvent se référer à des propos publics et politiques tenus par des élus au niveau national, voire européen.

Sans un sursaut et une résistance à la hauteur de l’intensité des idéologies d’extrême droite, l’augmentation des actes racistes continuera. Plus qu’un défi sociétal … une urgence politique et citoyenne!