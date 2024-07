Leserforum / Wo bleibt der Aufschrei?

Die in Luxemburg vertretenen Parteien scheinen die Militarisierung unserer Gesellschaft und die enorme Steigerung der Rüstungsausgaben akzeptiert zu haben. Der Umstand, dass hierzu der von vielen erwartete Aufschrei ausblieb, hat die DP-Verteidigungsministerin Yuriko Backes sicher dazu bewogen, noch einen Schritt weiter zu gehen. In einem Wort-Interview hat sie die Meinung geäußert, dass es bei uns eine Diskussion über die Wiedereinführung der Wehrpflicht geben wird. Anlässlich der rezenten Pressekonferenzen der in der Abgeordnetenkammer vertretenen Parteien habe ich auch zu dieser Äußerung jedwede Stellungnahme vermisst. Dabei haben die linken Parteien und ihre Jugendorganisationen, die Gewerkschaftsjugend und Studentenorganisationen, seinerzeit mit Stellungnahmen und Aktionen die 1967 erfolgte Abschaffung des obligatorischen Militärdienstes ermöglicht.

Es ist gut und richtig, dass sich linke und grüne Parteien – 1967 gab es noch keine grüne Partei, die aus der Friedensbewegung entstanden ist – heute für Umweltschutz einsetzen, damit ihre Kinder und Enkel in einem gesunden Klima aufwachsen und leben können. Wenn diese Parteien und ihre jetzigen Mandatare es ohne Protest hinnehmen, dass womöglich ihre Kinder und Enkel als Kanonenfutter herhalten müssen, ist dies für mich nicht erklärbar. Es gilt bekanntlich, den Anfängen zu wehren! Auch die Friedensbewegung wäre gut beraten, sich zu Wort zu melden.