Leserforum / „Schulminister in großer Sorge“

Après lecture de l’article „Schulminister in großer Sorge“, paru au Tageblatt dans son édition du 13/14 juillet dernier, j’aimerais soumettre mon opinion personnelle au sujet dont question. Père et grand-père, entouré d’enseignant(e)s et d’une éducatrice, il me tient à cœur d’une part de saluer et de remercier Mme la Directrice Claudine Muller du Lycée technique pour professions éducatives et sociales pour son courage civil et son savoir-faire pédagogique à l’occasion de son discours remarqué et remarquable, prononcé lors de la récente remise des diplômes aux élèves méritants, et d’autre part de rendre sincèrement hommage à tous les enseignants et professeurs en général, et en particulier à „mes“ instituteurs et professeurs, que j’ai eu la chance de connaître au cours de ma vie scolaire il y a bien longtemps.

En nos temps de plus en plus inquiétants, où un député peu honorable et de surcroît professeur tente de museler et d’interdire de libres paroles une directrice, qui se soucie heureusement de ce monde à la dérive et qui met en avant le danger que représentent indubitablement ces populistes et fanatiques de l’extrême droite, il y a absolument lieu de dénoncer ces fossoyeurs de notre démocratie. Dans ce contexte, j’ai également apprécié (une fois n’est pas coutume) les mises au point claires et nettes dans la réponse de notre Ministre de l’Education à la question parlementaire du député peu honorable en question. Opposons-nous dans la mesure de nos moyens à tout extrémisme, qu’il soit de droite ou de gauche, en renforçant le camp de la démocratie contre tous ces fanatiques illuminés.

Pour conclure, j’aimerais réitérer mes remerciements et ma gratitude à Madame la Directrice du LTPES pour ses paroles et son message que je partage inconditionnellement et qui réconfortent tant soit peu mon espoir en un futur serein pour mes enfants et petits-enfants.