En y regardant de plus près, l’on constate qu’à l’approche des élections européennes de plus en plus de partis profitent de l’occasion pour redorer leur blason national.

En effet, chacun prétend être le meilleur défenseur des intérêts de son pays au Parlement européen. Les débats ont rarement une dimension européenne, exception faite pour l’intérêt porté aux investissements massifs de la part de l’Union européenne dans les industries stratégiques, tel que l’armement.

La „question militaire“ a pris la main au détriment de la question sociale!

Les exigences du nouveau cadre budgétaire européen mériteraient toute l’attention des politiciens, car parler de politique d’austérité ne saurait être exagéré. Olaf Scholz, le chancelier de l’Allemagne, s’est montré critique face à la politique de l’Union européenne, c’est tout dire!

Il ne faut pas oublier qu’au niveau de l’Union européenne il n’y a pas de négociations entre partenaires sociaux. Vouloir taxer d’avantage le capital ne pourra se faire.

L’extrême-droite profite de ces „omissions2 dues à une politique qui dit qu’il faut en finir avec le modèle social désuète. Or, „richesses et impôts“, il y a de quoi s’inquiéter sur les „efforts non partagés“.

Un changement sociétal s’impose en Union européenne, et c’est surtout aux forces démocratiques et sociales de ne pas rater le coche!