Insécurité et manipulation

La politique de sécurisation de l’Union européenne à tous les niveaux a fini par insécuriser la population dans beaucoup de pays.

Le Grand-Duché n’a pas échappé à cette „médiatisation politicienne“. Bien que l’insécurité soit difficile à caractériser, elle a pris de l’ampleur au Luxembourg, comme l’ont montré les deux dernières campagnes électorales. Selon le dernier „Eurobaromètre“ (décembre 2023), l’insécurité est devenue pour 14 pour cent de la population un problème contre 9 pour cent dans l’Union européenne.

Cependant il ne s’agit pas d’un relevé d’infractions dont on a constaté en 2022 une augmentation de 25 pour cent, mais de l’interprétation sociétale de cette augmentation. Il ne faut pas être dupes, cette politique de l’insécurité sert à fermer de plus en plus l’accès à l’Europe.

En Allemagne, par exemple, on constate, sans autre commentaire, que de moins en moins d’étudiants africains ont accès aux universités allemandes, car le nombre de visas refusés va en s’accentuant. Par „mesure de sécurité“, l’on procède à des analyses sociales, voire caractérielles du candidat avant de délivrer un visa. Un procédé dont le caractère racial est visible.

Les mesures servant à restreindre de plus en plus l’accès à l’Union européenne finiront par avoir des répercussions négatives sur son développement démocratique sociétal.