Obschonn praktesch jiddereen ee Bank-„Compte courant“ am Alldeegleche brauch, jo souguer per Gesetz een zegutt huet, ass et erstaunlech, dass weder ACAT-Bankkritiker, d’ULC oder den CET sech zu Wuert mellen, elo, wou de „Luxtrust Token“ soll vum Client duerch eng „App“ op sengem Handy ersat ginn. Wat soen d’Gewerkschaften, d’Parteien, datt een elo muss e quasi fuschneien Handy hunn oder kafen (iOS 12 oder Android 6), dee ka verluer goen oder geklaut ginn, fir seng alldeeglech Bankgeschäfter ze maachen? Wee kontrolléiert d’Agéiere vum Monopolist Luxtrust?

Nodeems ee sech virun enger Zäit sollt e PC kafen a mat vill Paperasse sech een Token oder en aneren Zougangsschlëssel vu Luxtrust zurechtgeluecht huet, fir seng Bankoperatiounen doheem ze maachen, well een net méi sollt an d’Agence kommen, well d’Bank déi wollt zoumaachen, soll een dann elo de PC an den Token an den Eck stellen a mam Handy der Bank hir Servicer iwwerhuelen?

Alles easy a mega modern, an da wäert d’Bank sech geschwënn alt erëm eng Verschlëmmbesserung afale loossen, wou de Client nach méi selwer muss maachen, zu ëmmer méi héije Käschte pro Operatioun, si nach méi Personal kann ofschafen a nach méi Benefice wäert schäffelen. Majo dann!