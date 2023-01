Die US-Schauspielerin Lisa Loring, die in den 1960er-Jahren als Kinderdarstellerin in der TV-Serie „The Addams Family“ die kleine Wednesday Addams verkörperte, ist tot.

Loring starb bereits am Samstag im Alter von 64 Jahren, wie US-Medien am Montag unter Berufung auf Lorings Familie und ihren Agenten berichteten. Sie starb demnach in Folge eines Schlaganfalls.

Die auf den Marshall-Inseln geborene und auf Hawaii und in Los Angeles aufgewachsene Loring war nur sechs Jahre alt, als sie für die Horrorkomödien-Sitcom „The Addams Family“ ausgewählt wurde. Das Kindermodel spielt darin die bleiche Tochter der kultigen Gruftie-Familie mit Hang zum Makaberen.

Lorings Wednesday Addams spielt mit geköpften Puppen, hält sich eine Spinne als Haustier und legt in einer Folge eine berühmt gewordene Tanzszene hin. Die erste Fernsehadaptation des gleichnamigen Comics von Charles Addams lief von 1964 bis 1966. Loring spielte später noch in einer Reihe von anderen Serien und Filmen mit, unter anderem 1977 im Fernsehfilm „Halloween with the New Addams Family“.

Erst im vergangenen November lancierte der Streamingdienst Netflix die Serie „Wednesday“, in der die Schauspielerin Jenna Ortega die Hauptfigur Wednesday Addams verkörpert. Die Serie wurde ein riesiger Hit und ist nach Angaben von Netflix die drittbeliebteste Serie in der Geschichte der Plattform. Für Furore sorgte ein von Hauptdarstellerin Ortega aufgeführter Tanz – eine Neuauflage von Lisa Lorings Tanz – der auf Online-Plattformen zahlreiche Nachahmer fand. (AFP)