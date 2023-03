Zahl der Angestellten in Luxemburg in einem Jahr um 3,3 Prozent gestiegen

Die Zahl der Angestellten in Luxemburg ist im vierten Quartal 2022 weiter gestiegen – um 0,8 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal und um 3,3 Prozent im Jahresvergleich. Das Kredit- und Versicherungsgewerbe verzeichnete mit 1,1 Prozent den stärksten Quartalszuwachs. Das teilte Statec in seinem jüngsten Bericht zur Entwicklung des Luxemburger Arbeitsmarkts am Donnerstag mit.

Fach- und Hilfsdienste (plus 4,5 Prozent) sowie öffentliche Dienste (plus 4,2 Prozent) sind im Jahresvergleich die dynamischsten Branchen, schreibt das Statistikinstitut. Die positive Entwicklung von ersterer sei vor allem bei der Buchhaltung und den Tätigkeiten der Firmensitze festzustellen. Innerhalb der zweiten Branche hätten die Dienstleistungen der zentralen Administration das größte Wachstum zu verzeichnen.

Auch im vierten Quartal sei die Zahl der Grenzgänger wieder schneller angestiegen als jene der in Luxemburg ansässigen Arbeitnehmer. Im Vergleich zum zweiten Quartal verzeichnete Statec bei den Grenzgängern einen Anstieg von 0,9 Prozent und bei den Einheimischen einen leicht geringeren Anstieg von 0,7 Prozent. Den größten Anstieg habe es bei den Franzosen gegeben – plus 1,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal.

Im Jahresvergleich sei die Zahl der angestellten Einwohner aus Nicht-EU-Ländern um 18,9 Prozent gestiegen, bei Luxemburger Einwohnern seien es 1,8 Prozent. (WiR)