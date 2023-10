Das Escher Schwimmbad stellt die Wassertemperatur seiner Becken üblicherweise mit einem Computerprogramm ein. Doch was, wenn diese Software nicht mehr funktioniert? Mit dieser Frage müssen sich die Zuständigen der Badeanstalt momentan beschäftigen.

Stammkunden des Escher Schwimmbads ist in den vergangenen Tagen vielleicht aufgefallen, dass etwas nicht stimmte. Die Badeanstalt hat nämlich Probleme mit der Wassertemperatur verschiedener Becken. „Die einen sind zu warm, die anderen nicht warm genug“, sagte Jean Wagner, Verwaltungsleiter des Escher Schwimmbads, am Montag dem Tageblatt. Das größte Problem bestehe beim Becken der Sauna. Die Wassertemperatur betrage dort seit etwa fünf Tagen 30 Grad – normalerweise seien es 32 bis 33 Grad. Beim Lernbecken sei das Wasser hingegen wärmer als üblich.

Die Standardtemperaturen des Wassers im Escher Schwimmbad Schwimmbecken: 27 bis 28 Grad

Lernbecken: 30,5 Grad

Außenbecken: 31 bis 31,5 Grad

Saunabecken: 33 Grad

Die Temperatur werde normalerweise mit einem Computerprogramm eingestellt, doch die Software reagiere nicht mehr. Auch die Automaten, die die Temperatur regulieren, funktionieren nicht mehr. Die Zuständigen mussten das automatische System also komplett überbrücken. „Ich muss das manuell einstellen und ich treffe die richtige Temperatur nicht sofort beim ersten Versuch“, so Mike Fandel, technischer Leiter des Escher Schwimmbads. „Aber wir tun alles Mögliche, um das Ganze in Ordnung zu bringen.“ Es sei ein Prozess, der Zeit beanspruche und vor allem nicht so einfach sei. Fandel müsse Ventile manuell auf- oder zudrehen und dann ein paar Stunden warten, um zu schauen, wie viel sich das Becken erwärmt habe. Die Frage sei dann: „Welche Auswirkung hat welches Ventil, wenn ich es wie viel aufdrehe?“ Bisher musste man nur eine Zahl in den Computer eingeben und den Rest hat das System übernommen.

Hinzu komme, dass bei diesem Prozess verschiedene Kabel falsch angeschlossen wurden, wodurch laut Wagner wahrscheinlich das falsche Becken angesteuert wurde. Deswegen sei das Lernbecken wärmer geworden – und das Saunabecken nicht. Ein möglicher Grund für die Verwechslung der Kabel könnte das Halloween-Event gewesen sein. Die Wassertemperatur des Schwimmbeckens musste für die Veranstaltung nämlich über zwei Tage von 27 auf 32 Grad manuell erhöht werden. „Vielleicht wurde dabei etwas an einem anderen Becken verändert – aber wir wissen es nicht. Wir glauben jedenfalls, den Fehler behoben zu haben“, sagt Wagner. Laut Fandel sollen die Wassertemperaturen am Dienstag wieder den gewohnten Werten entsprechen.

Neues System in Aussicht

Laut Jean Wagner besteht die Hoffnung, dass sie nun die richtigen manuellen Einstellen herausgefunden haben, um die Temperaturen die nächsten Wochen so beizubehalten. Bis Ende des Jahres werde nämlich ein komplett neues System installiert. Dieses regele dann sowohl die Raum- als auch die Wassertemperatur des Gebäudes. Die Arbeiten haben im September begonnen – bis jetzt wurden nur Belüftungsapparate ersetzt. Die Automaten, die die Beckentemperatur steuern, werden ebenfalls ausgetauscht. Nach dem Einbau der neuen Maschinen kann dann die neue Software installiert werden. „Ich hoffe, dass wir die Temperatur bis dahin manuell so regeln können, dass die Menschen es nicht merken“, sagt Wagner.

Mit dem neuem System könne das Escher Schwimmbad genau einstellen, wann welches Becken welche Temperatur haben soll. So sei es beispielsweise möglich, die Temperatur über Nacht automatisch herunterzuschrauben und somit Energie zu sparen. „Das Schwimmbad wurde 2002 eröffnet – die Technik hat sich seitdem enorm weiterentwickelt“, meint Fandel.