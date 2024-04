In Mondorf wird am heutigen Ostermontag die 23. Ausgabe des traditionellen Jeff Strasser Cups mit nationalen und internationalen Vereinen ausgetragen. Das Mondorfer Turnier stellt jährlich einen Publikumsmagneten dar. 16 Mannschaften sind in diesem Jahr gemeldet, darunter zwei Neulinge, der FC Marisca Mersch sowie der deutsche Verein SV Elversberg.

Insgesamt nehmen acht luxemburgische Vereine an dem U13-Turnier teil sowie eine belgische, drei französische und vier deutsche. „So können sich unsere Klubs international messen, damit der Fußball in Luxemburg weiter gefördert wird und schon im jungen Alter in eine professionelle Richtung geht“, sagt Mondorf-Vorstandsmitglied Eric Bosseler. In unserer Bildergalerie gibt es die ersten Eindrücke: