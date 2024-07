Conference League / Den Widerständen trotzen: Progrès will gegen Djurgardens IF bestehen

Favorit gegen Underdog: Am Donnerstagabend tritt Progrès Niederkorn in der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation bei Djurgardens IF an. Die Schweden, die sich mitten in der Saison befinden, laden das Team von Jeff Strasser zum Hinspiel auf ihren Kunstrasen ein.

So richtig viel spricht nicht für den Progrès Niederkorn am Donnerstagabend in Stockholm. Kunstrasen, ein Gegner inmitten der Saison und eine Kulisse, die nicht jeder Spieler gewohnt ist. „Ja, sie kennen den Rasen perfekt und sie sind Zweiter in der Meisterschaft“, sagt Trainer Jeff Strasser. „Das sind alles Fakten, die existieren und nicht für uns sprechen. Wir haben Respekt vor dem Gegner, sind aber auch ambitioniert in diesem Wettbewerb.“

Denn gerade solche Siege sind doch am Ende die, die am längsten in Erinnerung bleiben. Doch damit es so weit kommt, muss der Progrès einigen Widerständen trotzen. Zum einen ist da der Kunstrasen in der Tele2 Arena. „Es gibt eine Sache, die ist sicher“, sagt der Coach. „Djurgarden ist Kunstrasen mehr gewohnt als wir. Ich hoffe, dass meine Spieler sich schnell dran gewöhnen.“ Am vergangenen Samstag und am vergangenen Montag hat das Team bereits auf Kunstrasen trainiert, am Mittwochabend war es zum Abschlusstraining in dem Stockholmer Stadion.

Aus der Vergangenheit lernen

Hinzu kommt der Fakt, dass Djurgarden mitten in der Saison ist. Nach 15 Spieltagen steht das Team mit 31 Punkten auf Platz 2. Progrès hingegen ist mitten in der Vorbereitung und noch dabei, Neuzugänge zu integrieren und Abgänge zu kompensieren. „Ich würde nicht sagen, dass es ein großer Nachteil ist, gegen eine Mannschaft zu spielen, die voll in der Saison ist. Aber sie sind ein Team, das die nordische Spielkultur pflegt: es ist eine sehr schnelle Mannschaft mit technisch versierten Spielern, aber auch mit der nordischen Physis.“

Leistungstechnisch vergleichbar ist der schwedische Klub mit dem FC Midtylland, gegen den der Progrès in der letzten Saison nach Verlängerung ausschied. „Das war eine bittere Pille“, sagt Omar Natami, der im vergangenen Jahr gegen die Dänen dabei war. „Aber dieses Spiel hat uns Erfahrung gegeben. Wir haben jetzt die Chance, diese Fehler nicht noch mal zu machen. Wir werden das Maximum dafür tun, dass sich sowas nicht reproduziert.“

Natami kennt den schwedischen Fußball: 2022 spielte er für den schwedischen Klub Jönköpings Södra IF in der zweiten Liga. Für den Klub lief er elfmal in Pflichtspielen auf, der erhoffte Erfolg blieb für ihn in Skandinavien aus – nach einer Saison verließ Natami das Land wieder. „Für mich geht es morgen (Donnerstag) darum, eine gute Leistung für meinen Klub und für mein Land zu zeigen. Es geht auch darum, dass Luxemburg in Europa mehr Respekt bekommt.“

15.000 Zuschauer erwartet

Um die 15.000 Zuschauer erwartet der schwedische Klub am Donnerstagabend – wiederum eine Tatsache, die die luxemburgischen Spieler nicht gewohnt sind. „Es ist doch viel besser, in einer guten Atmosphäre zu spielen als in einem leeren Stadion. Wir haben Spieler, die erfahren sind und vor solchen Kulissen gespielt haben. Wir spielen nicht jede Woche vor so einer Kulisse. Ich denke, dass das motivieren muss“, sagt Strasser.

Verzichten muss der Coach auf Ken Corral, der sich beim Super Cup verletzt hat. Auch Gilson Delgado, der im Aufbautraining ist, und Kenan Ndenge sind für das Spiel in der Conference League nicht fit. „Wir kennen die Qualität des Gegners“, sagt Natami. „Aber wir kennen auch unsere Qualität. Ich weiß, dass wir große Dinge tun können, das haben wir schon gezeigt.“

Die Aufgebote Djurgardens IF:

Tor: Jacob Zetterström, Malkolm Säfqvist, Max Croon

Verteidigung: Miro Tenho, Jacob Larsson, Marcus Danielson, Samuel Dahl, Viktor Bergh, Keita Kosugi, Adam Stahl, Theo Bergvall

Mittelfeld: Rasmus Schüller, Albin Ekdal, Samuel Holm, Patric Aslund, Besard Sabovic, Peter Therkildsen, Isak Mulugeta

Angriff: Gustav Wikheim, Tobias Gulliksen, Oskar Fallenius, Haris Radetinac, Deniz Hümmet, Kalipha Jawlet Progrès:

Tor: Edin Latik, Sebastien Flauss

Verteidigung: Hamadou Karamoko, Vincent Peugnet, Metin Karayer, Ervin Latik, Cédric Sacras, Clayton Duarte, Alen Agovic, Léo Jousselin

Mittelfeld: Chris Lybohy, Brian Amofa, Sofiane Daham, Adrian Ahmetxhekaj, Diego Ribeiro, Jonathan Schmid, Omar Natami

Angriff: Issa Bah, Soiyir Sanali, Kenny Mixtur, Antoine Mazure, Junior Burban