Mit einer Bronzemedaille im Gepäck hat die luxemburgische Eishockey-Nationalmannschaft die Rückreise aus Kirgisistan angetreten. Drei Siege hat das Team bei der WM der Division IIIA eingefahren – ein Ergebnis, das auch der langjährige Leistungsträger Claude Mossong nicht erwartet hatte.

Aus zweierlei Gründen waren die luxemburgischen Eishockey-Spieler auf der Rückreise am Sonntag ermüdet. Zum einen wegen der körperlichen Anstrengungen bei der WM, natürlich. Zum anderen aber auch wegen einer kleinen Feier am Samstagabend nach dem Turnier im Hotel. „Das Resultat ist schon ziemlich überraschend“, sagte Nationalspieler Claude Mossong. „Wir sind nach Kirgisistan gereist und haben vom Klassenerhalt gesprochen, und dass wir vielleicht ein Spiel gewinnen können. Jetzt konnten wir drei von fünf Spielen gewinnen. Damit hatte niemand gerechnet.“

Gleich zum Auftakt des Turniers gab es einen knappen 4:3-Sieg gegen Turkmenistan. Für das Team von Trainer Christer Eriksson war dies umso wichtiger, da die Spieler Sicherheit bekamen, Selbstvertrauen tankten und auch ein wenig Druck von ihren Schultern fiel. „Die Leistung hat in den Spielen immer gestimmt“, sagte Mossong. „Wir haben immer die Spielidee des Trainers umgesetzt und darum auch gewonnen.“ Im zweiten Spiel musste das Team eine 3:7-Niederlage gegen Kirgisistan hinnehmen, doch die Reaktion folgte: In Spiel drei bewies das Team Nerven und konnte Mexiko in der Overtime mit 5:4 besiegen. Siegtorschütze im Sudden-Death-Modus war der erst 19-jährige Alex Mykkänen.

Zukunft scheint gesichert

„Wir haben in den Spielen immer bis zum Schluss gekämpft. Auch gegen Kirgisistan haben wir zwei Tore am Ende geschossen und haben uns nie aufgegeben“, so Mossong. Schon im Turnier konnte die FLHG-Auswahl sich entwickeln. „In den ersten Partien haben die erfahrenen Spieler getroffen, in den letzten Spieler aus der ersten, zweiten oder dritten Reihe. Das hat uns sehr geholfen, Spiele zu gewinnen.“ Gegen Südafrika gewann das Team mit 4:2, am letzten Spieltag mussten sie gegen den Sieger Thailand eine 1:6-Niederlage hinnehmen.

„Das ist ein super Ergebnis“, sagte Mossong. „Wir müssen jetzt im nächsten Jahr daran anknüpfen und dieses Resultat wiederholen. Wir sind noch immer in der Entwicklung vieler junger Spieler. Das wird auch in den nächsten Jahren weitergehen. Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Unter anderem konnte der erst 19-jährige Joaquim Nunes sein erstes Tor in der A-Nationalmannschaft erzielen – genau wie der 15-jährige Magnuss Lasis. „Wir haben Nachwuchsspieler, die im Ausland an Universitäten spielen. Das steigert unser Level“, erklärte Mossong.

Mossong selbst wird in diesem Jahr 35. „Ich denke, dass ich noch ein paar Saisons spielen werde, wenn der Coach mich braucht. Wenn er mit den Jungen plant und zu mir sagt, dass ich zu Hause bleiben kann, dann mache ich das. In Befort dauert es jedoch noch, bis wir junge Spieler in die erste Mannschaft aufnehmen können“, so Mossong.