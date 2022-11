In Esch führt Steve Faltz 2023 die LSAP-Liste als Spitzenkandidat an

Mit Steve Faltz als Spitzenkandidat und einer verjüngten Mannschaft geht die Escher LSAP in die Gemeindewahlen 2023. Bei der außerordentlichen Generalversammlung am Donnerstagabend wurde die Kandidatenliste angenommen. Die LSAP will im kommenden Jahr die Wahlschlappe von 2017 vergessen machen.

Bei den Kommunalwahlen von 2017 verlor die LSAP gleich drei Sitze und wurde von der CSV in die Opposition geschickt. Erstmals in ihrer Geschichte übernahm somit ein konservativer Bürgermeister die Geschicke der Stadt. Seitdem hat in der Escher LSAP ein Verjüngungsprozess eingesetzt, der sich nun in der Wahlliste widerspiegelt.

Angeführt wird sie von Steve Faltz, seit Februar 2020 Präsident der Escher LSAP-Sektion. Der am 8. Mai 1973 in Lallingen geborene Faltz ist Bauingenieur und arbeitete lange bei der Escher Gemeinde, ehe er 2019 in das Sportministerium wechselte, wo er für die Infrastruktur verantwortlich ist. Faltz ist verheiratet und organisiert in seinem Wohnviertel Dellhéicht jedes Jahr das Nachbarschaftsfest. Zudem ist er Präsident des Escher Volleyballclubs und somit Veranstalter der „Luxembourg Beach Open“. Auch gehört Faltz dem Vorstand der Velo-Union Esch an, die jedes Jahr die Flèche du Sud ausrichtet. Als Hobby-Imker produziert der 49-Jährige den Stadthonig „HunnEsch“. „In den letzten Jahren ist die Spaltung der Gesellschaft immer offensichtlicher geworden“, sagt Faltz, „wir wollen die Menschen wieder zusammenbringen.“ Er selbst interessiert sich besonders für Mobilität und Stadtentwicklung.

Nachdem sich die frühere Bürgermeisterin Vera Spautz aus gesundheitlichen Gründen von der Politik zurückgezogen hat, finden sich noch fünf aktuelle Gemeinderäte auf der Liste für die Wahlen am 11. Juni 2023 wieder: Stéphane Biwer, Ben Funck, Mike Hansen, Joëlle Pizzaferri und Jean Tonnar. Letzterer war unter der von Bürgermeisterin Spautz vor 2017 angeführten Koalition Schöffe. Auf der Liste der LSAP Esch sind die Frauen mit zehn zu neun in der Überzahl. Unter ihnen ist mit der Juristin Liz Braz die Tochter des früheren Justizministers und Escher Schöffen Félix Braz. Das Durchschnittsalter beträgt 41 Jahre. Von den 19 Kandidaten stellten sich mit Nelly Fratoni sowie den jetzigen Räten Biwer, Funck, Hansen, Pizzaferri und Tonnar sechs Kandidaten bereits 2017 den Wählern.

Der Historiker und frühere Handball-Nationalspieler Sacha Pulli war für die LSAP bereits bei den Europawahlen ins Rennen gegangen. Regierungsberater Pierre Rauchs dagegen hat einige Mandate auf Landesebene inne. U.a. ist er Verwaltungsratspräsident des „Théâtre du Centaure“ und Präsident des Konkurrenzrates.

Die LSAP ist die erste der Escher Parteisektionen, die ihre Liste für die Kommunalwahlen 2023 verabschiedet hat.