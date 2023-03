So bunt kostümiert ging es am Sonntag bei der „Kannerkavalkad“ in Kayl zu

In Kayl war es am Sonntag endlich wieder so weit: In bunten Kostümen und mit viel Feierei startete in dem Ort die „Kannerkavalkad“. Der traditionelle Umzug für und mit Kindern (Erwachsene sind natürlich auch erlaubt) zog mit Musik und geschmückten Wagen durch die Gassen und brachte Leben in die Kayler Straßen. Von Einhörnern über Gauner und Superhelden bis Clowns war vieles an Verkleidungen vertreten.

Im Vorfeld des Kinderumzugs hatte die Vorverlegung der „Escher Fuesent“ um eine Woche für Wirbel gesorgt – und zwar genau auf den Termin, an dem traditionell seit mehr als 26 Jahren die Kinderkavalkade in Kayl stattfindet. Die Organisatoren hatten daraufhin zähneknirschend ihre Veranstaltung vom 5. März um eine Woche nach hinten verschoben.

Der Stimmung bei der Umzugsfeier in Kayl tat das jedoch keinen Abbruch. Mit gemeinsamen Tänzen und Musik genossen die großen und kleinen Gäste das Zusammensein. Eines steht fest – die „Kannerkavalkad“ war am 12. März sicherlich mindestens genauso schön anzusehen, wie es am 5. März der Fall gewesen wäre.