Für Wirbel hat die Vorverlegung der „Escher Fuesent“ um eine Woche gesorgt. Denn sie ging auf Kosten der „Kannerkavalkad“ in Kayl. Die Organisatoren aus der Nachbargemeinde haben nun zähneknirschend ihre Veranstaltung um eine Woche nach hinten verschoben. Anstelle vom 5. März findet der Umzug in Kayl nun am 12. März statt.

Seit 26 Jahren findet die Kayler Kinderkavalkade am zweiten Fastnachtssonntag statt (das Tageblatt berichtete). Das wird sich 2023 ändern, denn die Organisatoren waren nun gezwungen, ihre Veranstaltung nach hinten zu verlegen. So wird die „Kanner-Kavalkad Käldall“ im kommenden Jahr am 12. März stattfinden und nicht wie ursprünglich geplant am 5. März. Die Enttäuschung über die Escher Konkurrenz hatte das Organisationskomitee in einem Post in den sozialen Medien zum Ausdruck gebracht.

Grund ist, dass das Escher „Syndicat d’initiative“ (SI) die „Escher Fuesent“ um ein Wochenende vorverlegt hat, um der Konkurrenz mit dem Umzug in Arlon (B) zu entgehen. „Wir haben das neue Datum mit denen der großen Umzüge der Gegend abgeglichen“, hatte SI-Sekretär Romain Keiser dem Tageblatt gesagt. „Die Kinderkavalkade hatten wir nicht auf dem Radar. Das tut uns leid.“ Rückgängig wäre die Entscheidung nicht mehr zu machen, da die Prozeduren zu weit fortgeschritten, Kostenvoranschläge bereits unterschrieben seien.

„Auch wir haben bereits Kostenvoranschläge unterschrieben“, so Patrick Felten, der Präsident der Kayler Kinderkavalkade am Donnerstag gegenüber dem Tageblatt. Ihm und seinem Vorstand blieb dennoch nichts anderes übrig, als eine Verschiebung um eine Woche anzustreben, ist man doch im Vergleich zu der „Escher Fuesent“ die wesentlich kleinere Veranstaltung. Das Problem ist, dass verschiedene Organisationen und Vereine in der Vergangenheit an beiden Umzügen teilnahmen. Ganz abgesehen davon, dass die Karnevalsfreunde nicht am selben Tag an zwei verschiedenen Orten sein können und Esch und Kayl gerade einmal fünf Kilometer auseinanderliegen. Was Felten und seine Mitstreiter richtig wütend macht, ist, dass sie erst am vergangenen Wochenende von den Plänen der Escher erfuhren.

Am Donnerstag konnte man sich jedenfalls mit einem anderen Kayler Verein einigen, sodass der Gemeindesaal wie in der Vergangenheit der Kinderkavalkade zur Verfügung stehen wird. Neues Datum ist also der Sonntag, 12. März, während die „Escher Fuesent“ vom 3. bis 5. März stattfinden wird, mit als Höhepunkt dem Umzug am Sonntag, 5. März.