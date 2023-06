Weißer Rauch über dem Rathaus in Esch: Für Donnerstagmorgen haben CSV, DP und „déi gréng“ zu einer gemeinsamen Pressekonferenz geladen, in der sie Details zu den Koalitionsverhandlungen verkünden werden. Vielleicht auch über die zukünftige Zusammensetzung des Schöffenrats.

CSV, DP und „déi gréng“ verlieren in Esch keine Zeit. Am Wahlsonntag saßen die Vertreter der Parteien bereits im Büro von Georges Mischo, bevor das endgültige Wahlergebnis feststand. Das Fell des Bären wurde demnach verteilt, bevor der Bär erlegt war. Und in der Tat holte die LSAP in den letzten Wahlbüros über 600 Stimmen auf und zog auf der Zielgeraden an der CSV vorbei. Das änderte aber nichts daran, dass die Mehrheitsparteien bereits beschlossen hatten, ihre Koalition in Esch weiterzuführen. Auch wenn sie anschließend vor der Presse lediglich den Auftakt von Sondierungsgesprächen ankündigten.

Dieses Vorgehen spaltet Esch seit ein paar Tagen, vor allem das Verhalten der Grünen stieß vielen Eschern sauer auf. „déi gréng“ waren mit der Ambition in den Wahlkampf gegangen, aus Esch die „Capitale de la transition“ zu machen. Allerdings waren die Grünen mit Verlusten von 4,4% und einem Sitz die großen Wahlverlierer vom Sonntag. Meris Sehovic, einer der vier Spitzenkandidaten der Escher Grünen, entschloss sich noch am Wahlabend, in Verhandlungen mit der CSV und der DP über die Verlängerung der Koalition zu treten. Dem Vernehmen nach ohne Rücksprache mit seiner Escher Parteisektion. Schwarz-Blau-Grün war zu diesem Zeitpunkt die einzige Möglichkeit für Sehovic, in der Mehrheit zu bleiben und somit als Erstgewählter seiner Liste einen Schöffenposten zu bekommen.

Ob er diesen nun annimmt oder an die Zweitplatzierte Mandy Ragni (direkt oder im Laufe der Mandatsperiode) abgibt, ist eine spannende Frage, die vielleicht schon bei der Pressekonferenz am heutigen Donnerstag um 10.00 Uhr beantwortet wird. Denn sein Ruf ist durch das Verhalten vom Sonntag doch arg ramponiert, Ambitionen werden dem Co-Parteichef der Grünen zudem eher auf nationaler Ebene nachgesagt, sodass es ein kurzes Gastspiel in Esch gewesen sein könnte. Zumal die Parteigranden aus der Regierung dem Vernehmen nach ebenfalls wenig erfreut über die vorschnelle Einigung von Esch waren. Schließlich sind im Oktober Parlamentswahlen und nach den landesweiten Verlusten vom Sonntag ist die Partei auf Schadensbegrenzung aus, sodass man auf weitere Negativ-Schlagzeilen gerne verzichten hätte.

Jedenfalls wollten „déi gréng“ bei einer Mehrheitsbeteiligung in Esch auf das Mobilitätsressort pochen, während man bei der DP unbedingt die Kultur unter seinen Fittichen behalten will. Es ist davon auszugehen, dass Posten und Ressorts am Sonntagabend wichtigster Diskussionspunkt bei dem rund 75-minütigen Treffen im Büro von Bürgermeister Georges Mischo waren. Ob die Aufteilung der Posten auf der heutigen Pressekonferenz präsentiert wird, bleibt allerdings abzuwarten. Dass sich die drei Parteien über eine Fortsetzung der Koalition schon am Sonntagabend einig waren, daran besteht allerdings kein Zweifel.