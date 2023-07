Zwei Vorfälle seit Juli-Beginn im Kernkraftwerk jenseits der Luxemburger Grenze: Beide Ereignisse sollen jedoch keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Menschen gehabt haben.

Erst am Mittwoch teilte die Betreibergesellschaft EDF mit, dass der Produktionsblock Nummer vier des französischen Kernkraftwerks Cattenom aufgrund eines Defekts vom Netz genommen werden sollte. Der Reaktor lief nur einen Monat störungsfrei. Das CGDIS berichtet nun von einem weiteren Vorfall in dem AKW jenseits der Luxemburger Grenze. Die Zentrale des Pannenmeilers habe am Donnerstag ein sicherheitsrelevantes Ereignis der Stufe 1 der INES-Skala, die von 0 bis 7 reicht, an die Autorité de sûreté nucléaire (Behörde für nukleare Sicherheit) gemeldet.

Mitarbeiter des Kraftwerks haben am 9. Juli, um 5.17 Uhr, im Rahmen der Wiederinbetriebnahme des Reaktorblocks Nummer zwei einen routinemäßigen Test einer Pumpe für die Notversorgung der Dampferzeuger durchgeführt. Dabei stellten sie fest, dass ein Drucksensor im Schmierkreislauf der Pumpe nicht richtig funktionierte. Grund dafür war die falsche Positionierung eines Ventils, dessen Druck der Sensor messen sollte. Deshalb wurde die Pumpe als „nicht verfügbar“ angezeigt.

Nachdem die Kraftwerks-Mitarbeiter die Abweichung festgestellt hatten, brachten sie das Ventil wieder in die richtige Position und führten einen neuen Test durch, der dann auch erfolgreich abgeschlossen werden konnte. So war die Pumpe anschließend wieder verfügbar. Da die drei anderen Pumpen der Produktionseinheit während des Vorfalls weiterhin verfügbar waren, hatte das Ereignis keine Auswirkungen auf die Sicherheit, heißt es in dem Schreiben des CGDIS. Da der Fehler erst „spät“ entdeckt wurde, habe die Leitung des Kernkraftwerks das Ereignis als Ereignis der Kategorie 1 eingestuft.

Die Produktionseinheit 4 konnte in den frühen Abendstunden wieder an das Stromnetz angeschlossen werden. Die Sicherheit der Anlagen und des Personals wurde bei diesem Ereignis nicht gefährdet und auch auf die Umwelt hatte das Ereignis keine Auswirkungen.

Die Produktionseinheit 4 wurde in den frühen Abendstunden des 12. Juni wieder an das Stromnetz angeschlossen werden. Die Sicherheit der Anlagen und des Personals sei bei diesem Ereignis nicht gefährdet gewesen und es habe auch keine Gefahr für die Umwelt bestanden, teilt das CGDIS mit.