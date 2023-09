Die Nord-Sektion von „déi gréng“ hat am Sonntagnachmittag (24.9.) in den sozialen Medien Fotos publiziert, die offensichtlich ein Einschussloch auf einem Wahlplakat zeigen – genau im Stirnbereich der abgebildeten Spitzenkandidatin und Ministerin Sam Tanson.

„Wir sind schockiert und besorgt darüber, was wir leider auf einem unserer Schilder im Bereich der Gemeinde Grosbous entdecken mussten“, heißt es in dem Posting. Der „Aufruf zum Hass“ habe eine neue Ebene erreicht mit dem „Schuss durch den Kopf unserer Spitzenkandidatin. Was ist der nächste Schritt?“.

Das habe mit „freier Meinungsäußerung“ nichts zu tun, stellt die Partei klar.

Auf kurzfristige Anfrage des Tageblatt können weder Polizei noch Justizbehörde am Montagmorgen bestätigen, über den Fall unterrichtet zu sein. Das Facebook-Posting erfolgte um 15.18 Uhr am Sonntag.

Auf eine ebenfalls kurzfristige Anfrage an die Partei ist bisher keine Reaktion erfolgt.