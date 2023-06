Bei den Wahlen am 11. Juni bekam die LSAP in Steinfort 55,7 Prozent der Stimmen, die in der Gemeinde abgegeben wurden – damit erhält sie sieben von elf Sitzen im Gemeinderat. Im Anschluss an die Wahlen trafen sich die sieben Gewählten und beschlossen die künftige Zusammensetzung des Schöffenrats. Laut der entsprechenden Pressemitteilung der LSAP Steinfort vom Donnerstag wird demnach Sammy Wagner der Bürgermeister, Marianne Dublin-Felten die erste Schöffin und Guy Erpelding der zweite Schöffe. „Als Partei tragen wir damit dem Wählerwillen Rechnung und sprechen allen Wählern ein großes Dankeschön für das Vertrauen aus, das sie dem Team der LSAP entgegengebracht haben“, heißt es in dem Schreiben.