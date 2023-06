In keinem anderen Land werden im Schnitt höhere Gehälter bezahlt als in Luxemburg. Überraschend groß sind jedoch die Unterschiede pro Gemeinde.

Auch wenn in Luxemburg mit 72.200 Euro im Jahr im Durchschnitt die höchsten Gehälter Europas bezahlt werden, so gibt es im Detail jedoch sehr große Unterschiede zu verzeichnen. Etwa je nach Beruf oder je nach Wirtschaftssektor. Bekannt ist beispielsweise, dass hierzulande im Finanzwesen und im Bildungswesen die höchsten Gehälter gezahlt werden, die niedrigsten im Handel, im Baugewerbe, bei Verwaltungs- und Hilfsdiensten sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe.

Weniger bekannt ist, dass es auch je nach Gemeinde sehr große Unterschiede bei den durchschnittlichen Gehältern gibt, wie neue Zahlen von Statec aus dem Jahr 2022 zeigen.

Das Resultat ist erst einmal ohne große Überraschung: Die höchsten Durchschnittslöhne erhalten die Einwohner des sogenannten „Speckgürtels“ von Luxemburg-Stadt: Im Schnitt verdienen die Menschen in Leudelingen, Kopstal, Schüttringen und Strassen monatliche Gehälter von über 10.000 Euro. Absoluter Spitzenreiter ist Niederanven mit einem Durchschnittsgehalt von 12.645 Euro pro Monat. Am unteren Ende der Skala befinden sich – mit Durchschnittslöhnen von unter 4.115 Euro pro Monat – Rümelingen, Petingen, Wiltz, und Differdingen. Am wenigsten verdienen diesen Zahlen zufolge die Menschen in der Gemeinde Reisdorf (3.960 Euro pro Monat).

Ob zur Berechnung der Durchschnittsgehälter der arithmetische Durchschnitt oder die Mediane genutzt wird, macht einen spürbaren Unterschied Screenshot: Statec

Da die Berechnung der Durchschnittsgehälter jedoch durch einzelne sehr gut verdienende Menschen stark nach oben getrieben wird, bevorzugt Statec, seinen Fokus auf die Median-Gehälter zu legen. Bei dieser Rechnung werden die Einwohner in zwei gleiche Teile aufgespalten: 50 Prozent der Löhne liegen unter dem Medianlohn und 50 Prozent liegen darüber.

So beträgt der Durchschnittslohn in der Gemeinde Niederanven 12.645 Euro. Der Medianlohn liegt aber bei „nur“ 6.659 Euro. Hintergrund ist, dass die wohlhabendsten zehn Prozent in der Gemeinde Gehälter von über 21.875 pro Monat beziehen. Beiden Rechnungsmethoden zufolge bliebt die Gemeinde jedoch die mit den höchsten Löhnen.

Medianlohn deutlich niedriger als Durchschnittslohn

Am Ranking selber verändert die Berechnungsmethode derweil nur wenig: Niederanven bleibt auf Platz eins, gefolgt von Schüttringen, Kopstal, Strassen, Leudelingen und Bartringen. Am unteren Ende der Skala liegen nun Differdingen, Esch-sur-Alzette, Echternach, Reisdorf und Wiltz. Während die Median-Gehälter in den Gemeinden mit den bestverdienenden Einwohnern bei über 6.000 Euro monatlich liegen, so sind es bei den letzten fünf jeweils weniger als 3.350 Euro pro Monat.

Auch die Besserverdienenden in den letzten fünf Gemeinden verdienen deutlich weniger als die Besserverdienenden aus Niederanven: In Esch-sur-Alzette beispielsweise verdienen die oberen zehn Prozent „nur“ mehr als 7.415 Euro. In Wiltz gerade mal mehr als 6.444 Euro pro Monat.

Die sechs Gemeinden mit den höchsten – und die sechs Gemeinden mit den niedrigsten Median-Einkommen Screenshot: Statec

„Die Situation der Gemeinden in Bezug auf die gemeldeten Löhne ihrer Einwohner ist sehr unterschiedlich“, schreibt demnach auch Statec in der betreffenden Mitteilung. „Die Region Luxemburg-Stadt und vor allem ihr Umland als wichtigste Wirtschafts- und Finanzzone des Landes weist in der Regel die höchsten Gehälter auf.“ Dies sei auf die Präsenz zahlreicher Finanzinstitute, internationaler Unternehmen und europäischer Organisationen zurückzuführen, die hochqualifizierte und gut bezahlte Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, so die Statistiker.

In den ländlicheren Regionen im Norden des Landes, außerhalb der größeren städtischen Gebiete, seien die Löhne relativ niedriger, so Statec weiter. Dasselbe gelte für die Gemeinden des ehemaligen Bergbaugebiets im Süden, Südwesten des Landes. „Dies ist auf ein geringeres Arbeitsplatzangebot sowie auf eine weniger diversifizierte Wirtschaft zurückzuführen.“

Auch das Vorhandensein spezifischer Wirtschaftszweige in einigen Gemeinden beeinflusse das Lohnniveau, schreibt Statec weiter. Bestimmte Branchen oder Sektoren, die für Luxemburg spezifisch sind, wie Finanzwesen, Technologie oder professionelle Dienstleistungen, böten im Vergleich zu anderen Branchen höhere Gehälter.

Weiter weisen die Statistiker darauf hin, dass die Unterschiede bei den Gehältern trotz allem nicht einfach durch Geografie oder Wirtschaftssektoren bestimmt werde. „Das Qualifikations- und Erfahrungsniveau der Arbeitnehmer spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei den Gehaltsunterschieden. Stellen, die spezialisierte Fähigkeiten, technisches Fachwissen oder bedeutende Erfahrung erfordern, werden besser bezahlt.“

Kaum Veränderungen seit 2015

Für seine Berechnungen verwendet Statec Daten von der Inspection générale de la sécurité sociale. Diese stellt jedes Jahr die Daten für den Monat März für alle Arbeitnehmer (Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigte) nach der Wohngemeinde des Arbeitnehmers zur Verfügung. Daten über Selbstständige sind in den Berechnungen nicht enthalten. Die Lohninformationen umfassen den Bruttolohn, Gratifikationen und Löhne für Nicht-Arbeitsstunden.

Seit 2015, das erste Jahr, für das diese Zahlen vorliegen, hat sich im Ranking der Gemeinden, was die Gehälter anbelangt, nur sehr wenig verändert. Bereits damals waren (laut Median-Berechnung) die drei Gemeinden Niederanven, Weiler-la-Tour und Leudelingen and der Spitze. Am Ende des Rankings befanden sich Echternach, Differdingen und Reisdorf.

Die Karte zeigt deutlich, dass die Menschen mit hohen Einkommen meist rund um Luxemburg-Stadt leben Quelle: Statec

Lesen Sie auch:

– Im Schnitt verdient ein Arbeitnehmer in Luxemburg 72.200 Euro pro Jahr

– Entwicklung der Arbeitslosenquote in den Luxemburger Gemeinden

– In Luxemburg verdienen Frauen im Durchschnitt leicht mehr als Männer

– Bereits seit 2010 haben Frauen in Luxemburg höhere Median-Gehälter als Männer