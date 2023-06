Not about damn time yet: Lizzo-Auftritt in Luxemburg abgesagt

Sie sollte am 3. Juli beim „Luxexpo Open Air“ zum ersten Mal in Luxemburg auftreten, doch Fans müssen sich vorerst gedulden. Der Auftritt der US-Sängerin Lizzo wurde abgesagt.

„Den Atelier“ teilt mit, dass die R’n’B-Diva „wegen unvorhergesehener Umstände“ nun doch nicht beim Open Air performen kann. Ein Ersatzdatum wird es nicht geben. Bisher erworbene Tickets werden zurückerstattet.

Die viermalige Grammy-Gewinnerin gehört aktuell zu den größten Stars in der Musikbranche und wird nicht zuletzt für ihre engagierten Lyrics gelobt. So singt sie unter anderem in ihren Hits „About Damn Time“, „Good As Hell“ und „Juice“ über Selbstliebe, während sie in „Truth Hurts“ wie Phönix aus der Asche aus einer toxischen Beziehung steigt und sagt: „I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch.“

Was die Auftritte von Robbie Williams, Arctic Monkeys und Paul Kalkbrenner beim „Luxexpo Open Air“ betrifft, können Fans beruhigt sein: Sie sollen nach wie vor stattfinden. Ob es einen Ersatz für Lizzo geben wird, ist noch nicht bekannt.