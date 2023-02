Wie kann man die aktuelle Wohnungsnot in Luxemburg bekämpfen, ohne dass die Lebensqualität der Menschen leidet? Oder wie es Minister Claude Turmes ausdrückt: Wie bekommt man es hin, dass dieses Land seine Seele nicht verliert? Um sich diesen Fragen anzunähern, hat das Landesplanungsministerium eine Umfrage in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse überraschen dabei wenig.

Ergebnisse von Umfragen sind stets mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Das gilt auch für die vom Landesplanungsministerium in Auftrag gegebene Studie zum Zusammenhang zwischen Lebensqualität und Stadtentwicklung bzw. über die Meinung der Menschen zur Flächenversiegelung. Unter dem Strich können dann mitunter widersprüchliche Resultate herausspringen. Wichtig für die Menschen ist so zum Beispiel der Zugang zur Natur, Ruhe und Sauberkeit, aber gleichzeitig auch der Parkplatz vor der eigenen Haustür und nahe Einkaufsmöglichkeiten. „Der Luxemburger hätte gerne alles“, schließt daraus Tommy Klein vom Umfrageinstitut Ilres.

Rund 2.000 Menschen hatte Ilres in zwei verschiedenen Umfragen Ende des Jahres 2021 (Lebensqualität) und im Frühjahr 2022 (Versiegelung) befragt. Dabei kam heraus, dass 69 Prozent der Einwohner jetzt schon in dem Umfeld leben, das sie als ideal betrachten. Immerhin gaben 63 Prozent ihre Präferenz für den ländlichen Raum zu Protokoll, während rund 30 Prozent lieber im urbanen Umfeld leben. Elemente, die als positiv eingestuft werden, sind der Zugang zum Wald, Sauberkeit, Ruhe, Verkehrsanbindung und Sicherheit. Bei Tempo-30- bzw. Tempo-20-Zonen scheiden sich unterdessen etwas mehr die Geister, während kaum jemand neben einer Baustelle leben will, und sei es einer Baustelle für neue Wohnungen.

Die Auswirkung verschiedener Dinge auf die eigene Lebensqualität Ilres/MAT

Zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) bevorzugen im Übrigen einen Parkplatz vor der eigenen Haustür und eine ruhige Begegnungsstätte wie einen Park in wenigen hundert Metern Entfernung. Umgekehrt: Einen Park vor der Haustür und einen Parkplatz in wenigen hundert Metern Entfernung wollen lediglich 26 Prozent.

DOWNLOAD Eine Broschüre zur Präsentation der Studie gibt es hier als PDF in französischer Sprache.

57 Prozent können sich unterdessen autoautoarme bzw. -freie Stadtviertel vorstellen. Natur im urbanen Raum finden 97 Prozent wichtig, den Zugang zu Geschäften 81 Prozent. Zusammengefasst möchte der Luxemburger also einen Parkplatz vor der Tür, eine direkte Anbindung an den öffentlichen Transport, den Bäcker, Café, Restaurant und Kiosk nebenan, Ruhe und viel Grün sowie einen direkten Zugang zum Wald.

Was die Bodenversieglung angeht, so sind acht der zehn Befragten für eine Deckelung der Flächenversiegelung, was auch bei großen Bauprojekten gilt. Was bedeutet, dass verstärkt in die Höhe gebaut werden müsste. Die Begeisterung fällt rapide, wenn es um die Rückkonvertierung von Parkplätzen oder breite Straßen geht. 64 Prozent wären dafür, Besitzer von Bauland ohne Verkaufsabsichten stärker zu besteuern.

Lebensqualität: Das ist den Luxemburgern wichtig Ilres/MAT

Für Minister Claude Turmes („déi gréng“) spiegeln die Umfrage-Ergebnisse die Grundstimmung im Land wider. „Wir probieren in der Landesplanung dem Wunsch der Menschen nach mehr Natur Rechnung zu tragen“, so Turmes. Dabei strebt man eine aktive Bürgerbeteiligung an. Die Bebauungspläne für existierende Viertel sollen dank neuer Werkzeuge wie das 3D-Kataster besser planbar werden. „Die Wildwestverdichtung muss aufhören“, so der Grünen-Politiker. Dazu kommen die neuen Projekte, bei denen der Staat seine Verantwortung übernehmen will. 600 Hektar versiegelte Fläche der Industriebrachen stünden momentan zur Umnutzung bereit. Da dem Luxemburger die Parkplätze wichtig sind, bräuchte es auch hier ein neues Angebot wie zum Beispiel multifunktionale Parkhäuser, wie sie u.a. im neuen Esch-Schifflinger Stadtviertel „Metzeschmelz“ entstehen sollen.