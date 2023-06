Die Dreifachbelastung durch Politik, Beruf (Postingenieur) und Familie mochte Jean-François Wirtz (48) nicht mehr ertragen. Deshalb zieht sich der aktuelle LSAP-Bürgermeister von Betzdorf nun komplett aus der Politik zurück. Im Tageblatt-Gespräch erzählt er, warum. Einfach scheint ihm das alles nicht zu fallen. Froh wirkt er trotzdem. Irgendwie auch erleichtert.

Jean François Wirtz macht in dieser Pfingstwoche Urlaub. Urlaub zu Hause. Im schönen Wiltz am Camping Kaul. Nicht im Zelt oder in einem Wohnwagen, sondern in einem der gemütlichen Chalets. Trotz Urlaub empfängt er uns. Er wirkt gut gelaunt. Letztes Jahr sei er eher spontan am Camping in Wiltz gewesen. Freunde hätten ihn darauf hingewiesen. Als früherer Scoutschef sei er privat nie auf einem Campingplatz gewesen. „Es hat uns außerordentlich gut gefallen.“ Nun verbringt er eine ganze Woche dort.

Nach dem 11. Juni oder noch maximal so lange, bis die neue Koalition bzw. der neue Schöffenrat steht, nimmt der 48-jährige Noch-Bürgermeister (LSAP) von Betzdorf Abschied von der Politik. Die letzten Tage seiner Amtszeit laufen. Wie erlebt er die? „Eigentlich ganz relax, obwohl ich weiß, dass für den aktuellen Gemeinderat noch einige Einweihungen anstehen sowie die Feierlichkeiten zu Nationalfeiertag.“ Natürlich sei es spannend zu sehen, was am 11. Juni passiere: „Ich hoffe, dass die aktuelle Koalition bestehen bleibt, das wäre mein Wunsch; wenn nicht, kommt etwas anderes, auch damit kann ich leben.“

Merkwürdige Gesellen

Aktuell liegen alle Parteien in Betzdorf ziemlich nahe beieinander. Bei kleinsten Verschiebungen ist rechnerisch alles möglich. „Eine Bestätigung der aktuellen Koalition wäre aber sozusagen eine ,bonne note‘ für mich.“ Über die Liste der Piraten bei den Kommunalwahlen in Betzdorf ist Jean-François Wirtz nicht erfreut: „Es sind merkwürdige Gesellen, Leute, die sich politisch engagieren, weil sie persönliche Interessen haben, nicht wirklich im Sinne der Allgemeinheit.“

Er bewege sich nicht unbedingt zwischen Trennungsschmerz und Euphorie, so der Noch-Bürgermeister. „Wie gesagt bin ich froh, wenn es vorbei ist, froh, dass die aktuelle Koalition etwas geleistet hat, dass wir etwas aufweisen können, und ich bin froh, dass ich persönlich es nun etwas langsamer angehen kann.“

Aber warum verlässt ein 48-Jähriger die Politik?

„Weil in meinem Privatleben einerseits und anderseits im Berufsleben als Bürgermeister und Postingenieur vieles nicht mehr kompatibel ist. Ich habe zwei Arbeitsplätze, wo ich Verantwortung trage. In der Gemeinde und bei der Luxemburger Post. Um den wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden, müsste man beides zu 100% machen. Kann ich aber nicht. Dann bin ich schnell gereizt, gestresst. Bei der Gemeinde kann ich nicht überall dabei sein und bei der Post verliere ich, bei einer sich zunehmend weiterentwickelnden Technologie, den Anschluss. Wie kann ich da als Chef zu 100% funktionieren, wenn ich nur 50% da bin?“ Je länger er das mache, umso mehr spüre er die Konsequenzen. Die Zeit, alles richtig gut zu machen, habe er einfach nicht mehr gehabt. „Das führt zu Frust.“

Die Arbeit bei der Post liege ihm am Herzen. Heute wie früher. Einiges habe sich verändert. Die Arbeit nehme zu, aber es würden nicht unbedingt mehr Leute eingestellt. Wer in Pension gehe, auch Mitarbeiter mit großer Verantwortung, würde nicht sofort ersetzt.

Mit mehr politischem Urlaub wäre ihm nicht unbedingt gedient gewesen, gibt Jean-François Wirtz zu verstehen: „Ich liebe meine Arbeit bei der Post, die Verantwortung gefällt mir. Es wäre mir schwergefallen, meine Leute noch mehr alleine zu lassen.“

Politisch aktiv ist Jean-François Wirtz seit langem. Bereits in jungen Jahren wurde er Schöffe. Bis 2012. Dann hat er eine Pause gemacht, weil er Vater wurde. 2017 ist er auf die politische Bühne zurückgekehrt und wurde Bürgermeister in einer LSAP-CSV-Koalition. Im Wassersyndikat war er auch noch aktiv, genau wie im regionalen Tourismus. „Ich bin überzeugt von den Qualitäten meiner Gemeinde. Sie ist schön gelegen, es gibt eine alte Schmiede, Steinbrüche und viel Potenzial für Naherholung. Deshalb wollte ich sie touristisch nach vorne bringen.“

Der Noch-Bürgermeister der (dank des Satellitenbetreibers SES) reichen Gemeinde hatte und hat viele Ideen. Die maximal 24 Stunden, die er deswegen von der Arbeit bei der Post pro Woche freigestellt gewesen sei, hätten nicht gereicht, diese Ideen vollumfänglich in die Praxis umzusetzen. Obendrein hätte er seinen politischen Urlaub nicht komplett ausgenutzt, weil er seine Leute bei der Post nicht alleine habe lassen wollen.

Genug Zeit für die Politik

Und nun?

„Ab Juli werde ich wieder ganz bei der Post sein.“ Seine politischen Aktivitäten wird Jean-François Wirtz komplett stoppen. Für die LSAP-Sektion Betzdorf, wo er aktuell noch Präsident ist, hofft er auf eine(n) baldige(n) Nachfolger(in).

„Ich habe 18 Jahre meines Lebens der Allgemeinheit gewidmet, davon sechs als LSAP-Bürgermeister der Gemeinde. Das ist meiner Meinung nach nicht wenig.“ Eigentlich genug, so klingt es zumindest im Gespräch mit. Stolz ist er darauf, was er in seiner politischen Karriere alles erreicht hat. Neue Wohnungen und Infrastrukturen für Kinder zum Beispiel. In dem Sinne hätte er gerne weitergearbeitet, leider aber keine Kompatibilität zwischen Politik, Familie und Arbeitswelt sehen können.

Würde man LSAP-Partei-Granden fragen, würden sie den Weggang eines der Ihren sicher bedauern. Scheinbar hat aber niemand versucht, ihn von diesem Weg abzubringen. Jean-François Wirtz hat seine Wahl jedenfalls getroffen. Auch was den 11. Juni anbelangt. Nein, er verrät nicht, wem er dann seine Stimmen gibt. Die bei unserem Gespräch mitklingenden Töne aber verraten es. Aber nein, wir sagen es nicht weiter!