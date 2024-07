Luxemburg / Dein Teller, deine Entscheidung: „Safe2Eat“ will Verbraucher über sichere Lebensmittel informieren

„Safe2Eat“ ist eine europäische Kampagne, die Verbraucher informieren und ihnen die Möglichkeit geben will, fundierte Entscheidungen beim Kauf und Gebrauch von Lebensmitteln zu treffen. Luxemburg macht dieses Jahr zum ersten Mal bei dem Projekt mit.

Dein Teller, deine Entscheidung. Jeder hat die Wahl, sich für gesunde Lebensmittel zu entscheiden. Um aber eine gute Wahl treffen zu können, muss der Verbraucher zunächst mal vollumfänglich informiert sein. Dazu will die Kampagne „Safe2Eat“ beitragen. Es handelt sich dabei um eine Initiative der Europäischen Lebensmittelbehörde (EFSA), bei der die ALVA (Luxemburger Veterinär- und Lebensmittelverwaltung) nun zum ersten Mal mitmacht.

Die Kampagne will in der Zeit die Menschen auf die Website efsa.europa.eu/de/safe2eat hinweisen und sie ermutigen, sich umfassend über Themen der Lebensmittelsicherheit zu informieren. Die Internetseite ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet Erklärungen, Tipps und vieles mehr über Ursprung, Bestandteile, Einkauf, Handhabung, Aufbewahrung und Verzehr von Lebensmitteln. Es geht auch um Zusatzstoffe, Allergene oder mögliche, durch Nahrungsmittel ausgelöste Krankheiten.

Verständliche Informationen

Ziel ist es also, Konsumenten besser zu informieren, damit sie bei ihren Entscheidungen eine wohlüberlegte Wahl für gesundes und sicheres Essen treffen können. „Jeder soll die Möglichkeit haben, auf verständliche Informationen zugreifen zu können,“ betont die ALVA. Da bestehe durchaus Handlungsbedarf.

Eine von der EFSA in Zusammenarbeit mit einem Meinungsforschungsinstitut im Jahr 2023 durchgeführte Untersuchung habe ergeben, dass fast 70% der Menschen in Europa ein Interesse an Lebensmittelsicherheit bekunden. Jedoch würden rund 60% der Befragten die Informationen zur Lebensmittelsicherheit zu sehr durch Fachsprache geprägt und schwer verständlich sehen. Es gehe also darum, die Wissenschaft, die hinter den Erklärungen zu Lebensmitteln steckt, auf klare, präzise, aber auch beruhigende und verständliche Weise darstellen. Ziel sei es, dass Konsumenten bewusster verbrauchen und Aspekte der Sicherheit und Gesundheit bei ihrem täglichen Verhalten stärker beachten.

Dass viele Texte der EFSA wissenschaftlich klingen würden und es auch seien, liege daran, so die ALVA, dass diese Texte auch als Basis für die EU-Gesetzgebung genutzt würden und dementsprechend präzise sein müssten.

Praxisnah

Es gehe nun mit der Kampagne „Safe2Eat“ darum, komplexe Themen praxisnah zu vermitteln, mit zahlreichen konkreten Beispielen aus vielen Bereichen. Besonders wichtig für die ALVA ist zum Beispiel die richtige Lesart der Etiketten auf Lebensmittelverpackungen. Zum Beispiel, dass die Zutat mit der höchsten Menge an erster Stelle, also ganz oben, steht. Oder der Unterschied zwischen Verbrauchsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum. Beim Verbrauchsdatum gelte prinzipiell, dass ab dem Datum die Sicherheit der Ware nicht mehr garantiert werden könne. Beim Mindesthaltbarkeitsdatum sei die Ware prinzipiell auch noch eine gewisse Zeit über dieses Datum hinaus einwandfrei genießbar. Diese Waren bräuchte man also keinesfalls wegzuwerfen, sondern solle sie einfach mal probieren.

Jetzt im Sommer rät die ALVA vor allem, die Kältekette zu respektieren und je nach Temperatur und Transportweg eine Isoliertasche zu benutzen. Geflügel solle man auf keinen Fall vor dem Zubereiten waschen. Bakterien verschwinden dadurch nicht, dafür ist ohnehin die Temperatur des Wassers nicht hoch genug, werden aber unter Umständen durch Wasserspritzer in der Küche weit verbreitet. Ein anderer guter Tipp: Kein gekochtes Fleisch zurück auf den Teller, wo rohes Fleisch lag.

Am 10. und 11. August ist die ALVA übrigens mit einem Stand beim E-Lake-Festival in Echternach anwesend, um auf die Kampagne „Safe2Eat“ hinzuweisen. Fragen kann man per E-Mail an info@alva.etat.lu stellen.