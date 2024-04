Bettemburg lädt zur 12. Ausgabe der LiteraTour ein. Ab dem 19. und bis zum 28. April dreht sich alles rund um die Welt der Geschichten. Lesungen, Theater und Musik beleben während einer guten Woche die Südgemeinde – diesmal vor allem im Ortsteil Hüncheringen.

Bettemburg zeigt den Mittelfinger. Dem Nazi-Regime und allen Freunden rechtsextremer und fremdenfeindlicher Gesinnung. Und das gleich mit dem offiziellen Startschuss der diesjährigen LiteraTour. Diese beginnt am 19. April in der Maggy-Stein-Galerie im Schloss mit „De Struwwelhitler“. In Zusammenarbeit mit dem nationalen Museum für Widerstand und Menschenrechte aus Esch wird die 1941 in England konzipierte Ausstellung mit Karikaturen über das Nazi-Regime gezeigt.

In Bettemburg fehlt die Hammerelbrücke, eine wichtige Verkehrsader in der Gemeinde. Das bedeutet aber nicht, dass die LiteraTour 2024 keine Brücken schlagen wird. Bei der bereits 12. Ausgabe des Lesefestivals gehe es darum, Menschen zusammenzubringen und zwischen Ortsteilen Brücken zu schlagen, so Patrick Hurt und Pit Hoerold, zwei der Hauptverantwortlichen des Festivals. Wie immer sei Vielfalt in der Bücherburg Programm. Anders ist in diesem Jahr, dass das Zentrum der Veranstaltung weniger rund um das Schloss in Bettemburg liegt als im Ort Hüncheringen und im dortigen KulTourhaus. Im Garten des Schlosses finden dieses Jahr keine Veranstaltungen statt.

Druckfrisches mit Denis Scheck

Bei der diesjährigen LiteraTour warten literarische Abende in Bettemburger Gastronomiebetrieben, ein spannendes Quiz, Filmvorführungen oder Auftritte auf der großen Bühne. Mit dem „Kaleidoskop Theater“ oder der „Compagnie L’Autre Scène“. Zusammen unterwegs heißt es dagegen bei einer „Trëppeltour“ durch Wald und über Wiesen der Gemeinde. Thema: „De Ris geet op d’Rees“. Zudem ist eine „Marche gourmande“ geplant oder eine Tour rund um mystische Sagen.

Zahlreiche Autorinnen und Autoren werden in Bettemburg zu Gast sein. Darunter die Batty-Weber-Preisträgerin Margret Steckel, Kabarettist Jemp Schuster oder Dullemajik-Gründer Guy Schons. Denis Scheck ist natürlich auch wieder mit dabei. Am 28. April präsentiert der bekannte deutsche Literaturkritiker seinen Streifzug durch die Bücherwelt „Best of Druckfrisch“. Jene 40 Bücher, die Scheck lobt oder zerreißt, werden später im Secondhand-Buchladen „De Bicherkueb“ in Bettemburg zu einem reduzierten Preis verkauft.

Im Rahmen der LiteraTour darf der Jugendliteraturpreis Prix Laurence nicht fehlen. Ziel ist es, Schulen einzubinden und Jugendliche zum Schreiben zu bewegen sowie ihnen eine Bühne zu bieten. Mit Nicolas Calmes und Antoine Pohu sitzen übrigens zwei ehemalige Laureaten des Preises in der Jury. Die beiden Auswahllesungen finden Ende April ebenfalls in Hüncheringer im KulTourhaus statt.

„D’Fest vum Buch“

Das Hauptevent einer jeden LiteraTour, vor allem für Familien inklusive Junior und Senior, ist „D’Fest vum Buch“. Am Sonntag, dem 21. April, verwandelt sich das KulTourhaus in ein Paradies für Literaturfreunde. Dann wird von 11 bis 18 Uhr zum großen Buchschmaus geladen. Es warten Verkaufs- und Infostände der verschiedensten Verlage und Institutionen. Lesungen und Workshops, zum Beispiel mit Andy Genen und dem bekannten Riesen aus dem Märchenpark, sind vorgesehen. Zudem wird Neues aus der nationalen Bücherwelt und vieles mehr vorgestellt. Und klar: Neben Lesefutter ist für Essen und Trinken gesorgt. Dem literarischen Erlebnistag für die ganze Familie steht demnach nichts im Wege.

Beim KulTourhaus stehen Parkplätze zur Verfügung. Aus dem Zentrum Bettemburgs fahren aber auch Pendelbusse bis nach Hüncheringen. Eine Gesamtübersicht aller Veranstaltungen und weitere praktische Informationen finden Sie auf literatour.lu