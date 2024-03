Samuel Hamen, Chris Lauer, Isabelle Marinov, Jemp Schuster et Margret Steckel sont les auteurs et autrices présélectionnés pour le Prix Servais 2024.

Le jury indépendant du Prix Servais 2024, présidé par Sébastian Thiltges et composé de Simone Beck, Fabienne Gilbertz, Ludivine Jehin, Odile Linden, Henning Marmulla, Alex Reuter, Shari Schenten et Aimée Schultz, a fait connaître hier la liste de cinq ouvrages présélectionnés pour l’obtention du prix en 2024. Soucieuse de montrer la pluralité de la littérature luxembourgeoise, cette liste y parvient parfaitement, mélangeant allègrement les genres et les formes.

On ne s’étonnera pas d’y retrouver le chef de file de la jeune génération, Samuel Hamen. Récemment lauréat de la résidence „artiste associé“ (2024-27) à la Kulturfabrik, l’auteur de „Wie die Fliegen“, un roman dystopique qui joue avec les codes du roman noir paru aux éditions Diaphanes à Zurich, côtoie sur cette liste une autre valeur sûre de la gent masculine, en la personne de Jemp Schuster. Dans „Béischten“ paru aux éditions Kremart, Jemp Schuster dresse le panorama d’un village fictif de l’Eislek où règnent l’égoïsme et l’intérêt particulier dans la période chamboulée de 1942 à 1949.

La shortlist du prix Servais 2024 se distingue du fait qu’elle présente trois livres publiés à l’étranger. Seul capybarabooks est présente aux côtés des éditions Kremart, avec „Mutterrache“ de Margret Steckel, autrice qui lui a déjà permis de remporter le Prix Batty Weber pour l’ensemble de sa carrière en 2023. La lauréate du Prix Servais en 1997 (pour „Der Letzte vom Bayerischen Platz“) livre avec „Muterrache“ une nouvelle qui nous plonge dans les pensées d’une mère qui cherche à comprendre pourquoi les ponts sont coupés avec sa fille.

Verdict fin avril

Une autre particularité de cette shortlist 2024 est que la majorité des lauréats sont des lauréates. A côté de Margret Steckel, on retrouve la poétesse (et notre correspondante en littérature) Chris Lauer. Son recueil „Gut verräumte Sternschuppen“, publié aux éditions autrichiennes Limbus Verlag, a notamment pour thèmes la difficulté d’une sexualité féminine libre comme la violence du siècle.

Enfin, c’est un choix audacieux pour le jury du Prix Servais que d’avoir retenu un ouvrage relevant de la littérature jeunesse, à savoir celui d’Isabelle Marinov: „Boy Underground“. L’ouvrage, publié aux éditions Sweet Cherry Publishing de Leicester, narre l’histoire d’un enfant autiste qui décidé de sonder le Paris souterrain à la recherche de sa place.

Le Prix Servais, doté de 7.500 euros, récompense depuis 1992 l’ouvrage littéraire le plus significatif paru au cours de l’année précédente. La lauréate ou le lauréat du Prix Servais 2024 sera annoncé·e fin avril. La soirée de célébration du prix est traditionnellement organisée au début du mois de juillet. Mais comme la publication d’une shortlist a pour objectif de promouvoir les auteur·rice·s ainsi que leurs œuvres auprès du public et des médias, le CNL fournit sa contribution en organisant une soirée (le 23 avril) où les cinq publications nominées seront présentées.