Die Kostenübernahme bei Psychotherapien hat laut Staatsrat keine verfassungsrechtliche Basis – der Minister für soziale Sicherheit, Claude Haagen, hält trotzdem an seinen Plänen fest. Die Ärztevertretung AMMD wirft dem Minister nun vor, die Verfassung und Demokratie nicht zu respektieren.

Obwohl die Kostenübernahme von Psychotherapien laut Staatsrat keine verfassungsrechtliche Basis hat, teilte das Ministerium für soziale Sicherheit am Dienstagnachmittag mit, dass die Texte trotzdem am 1. Februar in Kraft treten werden. Nun reagiert die Ärztevereinigung AMMD auf dieses Vorgehen: „Dem Minister für soziale Sicherheit fehlt der Respekt vor dem Rechtsstaat und der Demokratie.“ Das ist der Titel einer Pressemitteilung der AMMD, die am Freitagnachmittag veröffentlicht wurde.

Haagen würde mit dieser Vorgehensweise riskieren, dass die Rückerstattung nicht abgesichert ist. Der Minister hoffe, dass niemand klage. „Was für Zeiten, was für Methoden“, schreiben die Vertreter. Mit dem bereits bestehenden Gesetz wäre es möglich gewesen, die Kosten einer Psychotherapie zurückzuerstatten. „Es ist politisches Versagen, dass die Patienten so lange im Regen stehen gelassen wurden“, geht aus dem Schreiben hervor. Dabei müsse sich vor allem die Regierung an die Verfassung und die gültigen Gesetze halten.

Die AMMD fordere, dass das großherzogliche Reglement sofort zurückgezogen und durch einen gesetzlich korrekten Ablauf ersetzt werde. „Die Neuigkeit von Minister Claude Haagen ist eine schlechte Nachricht für den Rechtsstaat, für die Demokratie sowie für alle Bürger und Gesundheitsberufe hier im Land“, schreibt die AMMD.