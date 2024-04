„Jonction Grünewald“ wird am Wochenende gesperrt sein

Die Anschlussstelle Grünewald wird von Freitag, den 12. April 2024 gegen 20 Uhr bis Montag, den 15. April 2024 gegen 4 Uhr gesperrt. Das teilt die Straßenbauverwaltung in einem Presseschreiben am Donnerstag mit.

Die Auffahrt von der A7 in Richtung „Jonction Grünewald“ auf die A1 in Richtung Trier, wird für den Straßenverkehr gesperrt, sowie eine Verengung der A1 zwischen der Anschlussstelle Grünewald und dem Autobahndreieck Senningerberg in Fahrtrichtung Trier auf eine Fahrspur eingerichtet.

Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Grünewald über die A1 in Richtung Gasperich, das Autobahnkreuz Hamm und die A1 in Richtung Trier umgeleitet.