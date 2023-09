An der neuen Zapfsäule in der Industriezone Wolser in Bettemburg darf jeder tanken, der mit Wasserstoff fährt

Am Dienstag wurde in Bettemburg die erste Wasserstofftankstelle in Luxemburg eröffnet. Dort darf ab jetzt jeder tanken, der mit Wasserstoff fährt.

Die Idee einer öffentlichen Wasserstofftankstelle in Luxemburg gärt schon länger. Nun ist sie Wirklichkeit geworden. In der Industriezone Wolser A in Bettemburg war am Dienstag (26.9.) offizielle Einweihung. Zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland, Kommunal- und Landespolitiker sowie gleich drei Minister von „déi gréng“ waren anwesend, um bei diesem, wie es hieß, „wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Wasserstoffstrategie in Luxemburg“ dabei zu sein.

Die Inbetriebnahme der Wasserstofftankstelle wurde im Rahmen des europäischen Projekts „H2Benelux“ durchgeführt, das von der Europäischen Kommission durch das Programm „Interconnection Mechanism for Europe“ (IME) mitfinanziert wird. Es zielt darauf ab, die in der Großregion bestehende öffentliche Wasserstoffbetankungsinfrastruktur erheblich zu erweitern und den Bestand an mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen in den Benelux-Ländern zu vergrößern.

„Vielversprechende Alternative“

Auf dem Gelände des CFL-Logistik-Hubs in der Z.A.E. Wolser A sei nun das Betanken von allen wasserstoffbetriebenen Straßenfahrzeugen möglich, so Verkehrsminister François Bausch. Es sei ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu weniger Treibhausgasemissionen im Verkehr, gab er zu verstehen. Europaweit soll bis 2030 ein dichtes Netz solcher Tankstellen entstehen. Dies an strategischen Orten, wo – wie am multimodalen Knotenpunkt der CFL in Bettemburg – unterschiedliche Transportfahrzeuge aufeinandertreffen.

„Grüner Wasserstoff ist eine vielversprechende Alternative in bestimmten Sektoren, die sich nur schwer durch direkte Elektrifizierung klimaneutraler gestalten lassen, wie zum Beispiel der Lkw-Sektor“, so Energieminister Claude Turmes.

Joëlle Welfring, Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, betonte, dass der Verkehrssektor derzeit für 60% der Luxemburg zugeschriebenen Treibhausgasemissionen verantwortlich sei: „Die Einhaltung unserer Klimaziele erfordert unweigerlich eine Beschleunigung des Übergangs zu einer emissionsfreien Mobilität.“ Erneuerbarer Wasserstoff spiele dabei eine wichtige Rolle.

Barbara Chevalier, Generaldirektorin von CFL Multimodal, fügte hinzu: „Unser Engagement für die Aktivitäten am Terminal Bettemburg-Düdelingen ermöglicht es uns, jährlich fast 200.000 Tonnen CO 2 einzusparen. In diesem Sinne sind wir entschlossen, Innovationen und Investitionen zu tätigen, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.“ Die neue Wasserstoff-Station passe perfekt in das Konzept, nachhaltigere Transportlösungen anzubieten und gleichzeitig dazu beizutragen, den daraus entstehenden CO 2 -Fußabdruck zu verringern.

Die Wasserstofftankstelle in Bettemburg wurde vom Staat, der Europäischen Kommission und von TotalEnergies finanziert. Letztgenannter ist auch der Betreiber der Anlage. Der für Luxemburg zuständige Generaldirektor des internationalen Konzerns, Nicolas Leblond, drückte seine Freude darüber aus, mit zur Entwicklung eines saubereren und nachhaltigeren Transportwesens beitragen zu können.