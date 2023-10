Im deutschen Pokal der Frauen kam es am Wochenende in der Partie zwischen Pharmaserv Marburg und den BasCats Heidelberg zu einem Duell zwischen zwei luxemburgischen Spielerinnen: auf der einen Seite Magaly Meynadier, auf der anderen Laurie Irthum.

Der Zweitligist Heidelberg mit Laurie Irthum hatte in dem Pokalduell gegen den Bundesligisten Marburg mit Magaly Meynadier zunächst den besseren Start erwischt und entschied das erste Viertel mit 21:17 für sich. Binnen 3:40 Minuten drehte Marburg dann aber mit einem 11:0-Lauf die Partie und übernahm die Führung. Nach der Halbzeitpause zogen Meynadier und ihre Teamkolleginnen auf 55:40 davon, doch der Gegner kämpfte weiter. 4:45 Minuten vor Schluss brachte Irthum die BasCats mit einem Dreier wieder auf vier Punkte heran (63:67). Mit dem besseren Schlussspurt sicherte sich Marburg schließlich aber mit einem 79:70-Sieg das Achtelfinalticket. Meynadier steuerte neun Punkte zum Erfolg bei, Irthum kam auf drei Zähler.

Die ChemCats Chemnitz mit Joy Baum wurden derweil im Pokal-Sechzehntelfinale mit 38:79 vom großen Favoriten Alba Berlin überrannt. Die Luxemburgerin stand auf dem Spielberichtsbogen, wurde aber nicht eingesetzt.

Kreps und Den Helder Suns warten auf ersten Sieg

In den Niederlanden mussten Malcolm Kreps und die Den Helder Suns derweil im vierten Saisonspiel die vierte Niederlage einstecken. Beim 51:82 gegen Donar Groningen in der BNXT-League wurden den Suns besonders ein schlechtes zweites und viertes Viertel zum Verhängnis – in beiden Abschnitten wurden zusammengerechnet nur 15 Punkte erzielt. Kreps stand in der Begegnung 24 Minuten auf dem Platz und kam auf zwei Punkte und einen Rebound.

In der deutschen Pro B haben die Iserlohn Kangaroos ebenfalls ein Wochenende zum Vergessen erlebt. Gegen die TKS 49ers gab es am Samstag eine 63:96-Niederlage, der Luxemburger Ivan Delgado stand dabei nicht auf dem Spielberichtsbogen.

Ben Kovac kann indes auf eine erfolgreiche Woche zurückblicken. Dem 91:64-Sieg gegen Komarno am vergangenen Mittwoch ließ Patrioti Levice am Samstag einen weiteren 79:43-Erfolg gegen Inter Bratislava folgen. Kovac steuerte elf Punkte zu dem Sieg bei, für die Patriots war es der dritte Sieg in Folge. Am Mittwoch geht es für den Luxemburger und seine Mannschaft mit dem ersten Spieltag im Europe Cup gegen den rumänischen Vizemeister CSM Oradea weiter. Ebenfalls in der Gruppe von Levice sind Legia Warschau (POL) und Kataja (FIN).