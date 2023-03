Luxemburg geht zweimal innerhalb eines Jahres wählen. Pandemie, Inflation, steigende Zinssätze, Wohnungsbau – die Zeit multipler Krisen begünstigt dabei die Parteien, die einfache Lösungen predigen. Vorhang auf für die ADR unter ihrem neuen Spitzenkandidaten Fred Keup.

Als selbsternannte Vertreterin und Verfechterin sogenannter „traditioneller Werte“ will sich die ADR für Sicherheit, die Luxemburger Sprache und die Familie einsetzen. Die Wohnungsbauproblematik bietet derzeit eh genug Angriffsfläche – von der dann auch die Erzkonservativen und Rechtspopulisten in den Reihen der ADR Gebrauch machen.

Das ist keine große Überraschung, sind es doch Themen, die die ADR auch in den vergangenen Wahlkampagnen besetzt hat. Doch die Art und Weise, wie sich die ADR positioniert, sollte jeden aufhorchen lassen. „Mit einer großartigen ADR wollen wir Luxemburg wieder zu einem großartigen Land machen“, verkündete Fred Keup auf dem Nationalkongress – und gab ohne Umschweife zu erkennen, welchem politischen Vorbild man nacheifern will: „Make America great again“, kurz MAGA, lautete das Motto des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der mit einfachen Lösungen scheinbar Antworten auf komplexe Fragen parat hatte.

So sind bereits am Samstag einige bemerkenswerte Parallelen zwischen dem Wortlaut der ADR und dem Rechtspopulisten Trump zu erkennen gewesen, die nicht nur beim „großartigen“ Motto der ADR aufhören. „Gegen das Establishment“ – in den USA unter dem Kampfschrei „Drain the swamp“ bekannt – war ein immer wiederkehrendes Element in der Rede von Fred Keup. Das „Establishment“ aus Rot-Blau-Grün habe Angst vor den Wahlen und dem Luxemburger Wähler, lautete eine Aussage des frisch gekürten Spitzenkandidaten. Die Nachwuchspolitiker des ADRenalin stehen dem in nichts nach. Sie wollen nämlich im hauptstädtischen Bahnhofsviertel „aufräumen“. Dass hier über Menschen und nicht etwa über Ungeziefer gesprochen wird, ist beim tosenden Applaus der Parteibasis schnell vergessen.

Noch bevor der Wahlkampf überhaupt begonnen hat, hat man sich eigenhändig in die Opferrolle manövriert. „Wir werden diffamiert und angegriffen werden – doch das kennen wir schon“, so Fred Keup am Sonntag. Das Ziel: Jede von außen herangetragene Kritik der Partei – und somit wohl auch diese Zeilen – kann ohne inhaltliche Diskussion als ungerecht und unangebracht abgetan werden.

Das aber hat Luxemburg in den vergangenen Jahren bereits erlebt. Es ist demnach nicht unbedingt das Vorgehen der Partei an sich, sondern das gesellschaftliche Klima, das die ADR auszunutzen versucht, das aufhorchen lassen sollte. Die Covid-Krise – oder „Covid-Betrug“, wie es bei der ADR heißt – und die steigenden Zinssätze sowie eine galoppierende Inflation haben das Leben insgesamt teurer gemacht. In Luxemburg, wo das Wohnen eh schon unerschwinglich ist und der Traum einer eigenen Eigentumswohnung nur noch wenigen vorbehalten ist, fallen Parolen mit simplen Lösungen schnell auf fruchtbaren Boden. „Wir müssen raus aus der Wachstumsfalle und auch über das Rentensystem reden“, hört sich zwar vielleicht gut an – ist aber keine Patentlösung für ein doch sehr komplexes Problem.

Es gibt genügend Menschen, für die das bisherige System nicht funktioniert und die trotz Vollzeitbeschäftigung nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Denjenigen ist es herzlich egal, ob die angebotenen Lösungen gut klingen oder nicht. Sie wollen nur eins: Veränderung. Und hier will die ADR diese Menschen auffangen. Ob der Mann, der zur Rettung der Luxemburger Sprache ein Buch auf Deutsch verfasst hat, die Rettung Luxemburgs ist, muss dann jeder für sich entscheiden.