Gute Nachricht für die Supporter, die sich bereits auf das mögliche Play-off-Spiel zwischen Luxemburg und Griechenland oder Kasachstan am 26. März im „Stade de Luxembourg“ freuen: An diesem Abend werden Shuttlebusse unterwegs sein – damit „mehrere Optionen für die An- und Abreise zur Verfügung stehen“, so die Stadt Luxemburg und die FLF.

Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Der Gegner der Luxemburger hängt vom Ergebnis des Qualifikationsspiels für die Europameisterschaft zwischen Griechenland und Kasachstan ab. Die „Roten Löwen“ selbst spielen am 21. März zuerst in Tiflis gegen Georgien. Wenn sie gewinnen, haben sie die Möglichkeit, im darauffolgenden Spiel das Ticket für EM zu lösen. Verlieren sie, wird am 26. März ein Freundschaftsspiel abgehalten.

Die Buslinie 18 wird zwischen 18.30 Uhr und 20.45 Uhr alle 15 Minuten vom hauptstädtischen Bahnhof zum Stadion fahren. Die Sonderlinie 39 wird im Fünf-Minuten-Takt auf direktem Weg vom Bahnhof zum Stadion unterwegs sein. Die Linien K beziehungsweise S werden ebenfalls im gleichen Takt vom P&R Kockelscheuer beziehungsweise P&R Lux-Sud zum „Stade de Luxembourg“ fahren.

Nach dem Spiel werden die Buslinien 18 und 39 sowie die Linien K und S bis 23.30 Uhr die Fans wieder vom Stadion zurück zum Bahnhof beziehungsweise zu den Parkplätzen bringen. Sollte es zu einer Spielverlängerung kommen, würden die Shuttlebusse-Pläne entsprechend angepasst werden.

Am Stadion selbst stehen 1.640 Parkplätze zur Verfügung. Davon sind 43 für Personen mit geringer Mobilität und 97 für Frauen vorgesehen. Außerdem befinden sich 56 Elektroladesäulen vor Ort.